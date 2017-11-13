Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Изменившаяся Ротару вернулась в Россию
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Высокая цена, которую Орнелла Мути заплатила за ужин с Путиным
Около резиденции Путина обрушился склон
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными в каждой стране
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
«12 лет за спиной»: Лорак поведала об отношениях с мужем
СМИ: звезда 80-х Катя Семенова сообщила диагноз
49-летняя Валерия в шикарном наряде удивила поклонников
Ольга Бузова пожаловалась на отсутствие бойфренда
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
7 неловких вопросов сексологу
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
12Усыпальница у Кремлевской стены
20:38 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз

В результате очередной утечки офшорных документов, ставшей известной как «Райское досье», были раскрыты секреты многих чиновников и бизнесменов. Следить за офшорными активами пытаются не только налоговые органы, но и экономисты. Важно знать, уверяют они, сколько на самом деле хранится в офшорах, чтобы трезво оценивать уровень неравенства в мире.

Источник: AFP 2017

Сколько денег хранится в офшорах, кто их там прячет и почему? Получить ответы на эти вопросы чрезвычайно важно, так как это поможет в изучении неравенства, экономического развития и политики, отмечают исследователи Национального бюро экономических исследований (НБЭИ).

«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными в каждой стране.

Но считать деньги состоятельных людей становится сложнее. С одной стороны, увеличивается число стран, согласившихся на автоматический обмен финансовой информацией. Сейчас в таком списке уже 115 стран (они опубликованы на сайте Организации экономического сотрудничества и развития). В их числе популярные офшорные юрисдикции, такие как Панама и Каймановы острова.

С другой стороны, офшоры, предлагающие широкий спектр финансовых услуг, к примеру, легально сократить налоговые выплаты и облегчить ведение бизнеса, также помогают скрыть капиталы от посторонних глаз. И часть клиентов офшоров — пусть и небольшая — использует офшорные юрисдикции для сокрытия нечестно полученных доходов, пишут эксперты НБЭИ.

Источник: Русская служба Би-би-си

Офшорная экономика растет

Данные об объеме активов в офшорах разнятся.

В абсолютных значениях объемы средств в офшорах растут: с 6 трлн долларов в 2005 году до 10 трлн долларов в 2016 году, Это данные Boston Consulting Group, полученные в ходе интервью со специалистами по управлению частными активами. По консервативным оценкам, в офшорах спрятано 10−13% мирового ВВП, считают в Boston Consulting Group.

А некоммерческая организация Tax Justice Network в своем исследовании подсчитала не только финансовые активы, но и различные ценности, записанные на офшоры: яхты, предметы искусства, недвижимость. По данным Tax Justice Network, только в 2010 году в офшорах хранилось 21−32 трлн долларов.

Источник: Русская служба Би-би-си

Кроме того, отдельные страны публикуют статистику об иностранных активах в банках. К примеру, так делает Центральный банк Швейцарии.

Данные о депозитах иностранцев раскрывают и другие офшоры. Но у них, в отличие от Швейцарии, есть существенный недостаток: в этих данных не указывается информация о крупнейшей части офшорных капиталов — ценных бумагах иностранцев на балансах офшорных банков. Эту часть капиталов исследователи обычно оценивают по аномалиям в инвестиционной статистике.

Используя эти аномалии, французский экономист Габриэль Зукман в 2013 году подсчитал, что в офшорах содержится около 10% мирового ВВП или 8% личного финансового состояния всех жителей планеты.
Источник: Русская служба Би-би-си

Россия в числе лидеров

В августе 2017 года Национальное бюро экономических исследований (НБЭИ) опубликовало исследование, из которого следовало, что россияне хранят в офшорах активы на сумму в три раза превышающую объем золотовалютных резервов. Получается более 1 трлн долларов.

Читайте также
«Райское досье»: беднеем ли мы из-за офшоров?

А в сентябре было опубликовано очередное исследование офшорных капиталов, подготовленное Габриэлем Зукманом и его коллегами Аннет Альстадсетер и Нильсом Йохансеном из НБЭИ. Ученые впервые выяснили, какие государства являются лидерами по объему капитала в офшорах по отношению к своему ВВП.

Это стало возможным благодаря тому, что в 2016 году офшоры начали раскрывать, какой объем депозитов в их банках принадлежит гражданам конкретной страны — например, сколько денег хранят россияне в Гонконге. Ранее офшоры всего лишь сообщали, сколько у них иностранных средств в целом.

По их подсчетам, россияне в 2007 году хранили в офшорах сумму, равную 54% ВВП страны.

Выбор именно этого года экономисты объясняют тем, что оценить полностью объемы средств в офшорах для более поздних периодов не представляется возможным, так как во второй половине 2000-х годов владельцы офшорных счетов стали активнее использовать компании-однодневки.

Источник: Русская служба Би-би-си

Зукман и его коллеги проанализировали объем офшорных капиталов в разных странах и пришли к выводу, что меньше всего услугами налоговых гаваней пользуются скандинавские страны. К примеру, в скандинавских странах лишь 10,5% состояния 0,1% богатейших жителей хранится в офшорах.

Источник: Русская служба Би-би-си

Для России показатели другие: более 45% средств 0,1% самых богатых граждан находится в офшорах. Похожая ситуация наблюдается в странах Персидского залива и некоторых латиноамериканских государствах, таких как Венесуэла.

Сергей Козловский

Русская служба Би-би-си

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз
МОК предъявил Зайцевой обвинения в манипуляциях с пробами
Медведев не скрестил руки для фотографии лидеров стран АСЕАН
В Думе предложили запретить проводить газ в новостройках
Телеканал RT зарегистрировался иностранным агентом в США
На Солнце исчезли пятна
Facebook забанил открытки с «непотребной» птичкой
Спорт
Черчесов — не предсказатель. Как Россия готовится к Испании После поражения от Аргентины сборная России попробует обыграть испанцев в Петербурге
Авто
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей Помимо неподъемного штрафа, егеря обязали рекультивировать территорию: убрать дорогу и вернуть снятый слой земли на место
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь