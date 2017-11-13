Месяц обвинений в сексуальных домогательствах: 38 самых заметных фигурантов — из кино, медиа и политики

продюсер, создатель Miramax и The Weinstein Company
5 октября The New York Times опубликовала расследование о домогательствах со стороны Вайнштейна. Десятки женщин, в том числе актрисы (среди них Роуз Макгоун, Кара Делевинь, Эва Грин, Анджелина Джоли, Лина Хиди, Эшли Джадд, Дэрил Ханна, Гвинет Пэлтроу и Екатерина Мцитуридзе) обвинили Вайнштейна в приставаниях. Более десяти женщин также заявили, что Вайнштейн изнасиловал их.
Вайнштейн принес извинения за неподобающее поведение, но категорически отверг обвинения в изнасилованиях.
Продюсер уволен из собственной компании, его лишили членства в американской и британской киноакадемиях. Полиция начала расследование заявлений об изнасилованиях.
10 октября актриса Хилари Бертон вспомнила, как в 2003 году Аффлек потрогал ее за грудь в эфире MTV.
«Я вел себя неподобающе в отношении мисс Бертон и приношу искренние извинения», — написал Аффлек.
Во время загрузки произошла ошибка.
креативный директор издательского дома Vox Media
12 октября бывшая сотрудница Vox Media обвинила неназванного начальника в домогательствах.
Стил признал, что его действия шли вразрез с «основополагающими ценностями» Vox.
20 октября Стила уволили из Vox Media.
12 октября продюсер Айса Хакетт (дочь писателя-фантаста Филипа Дика) обвинила Прайса в приставании после одной из презентаций.
Прайс не отвечал на обвинения.
18 октября Прайс уволился.
16 октября певица Бьорк рассказала о домогательствах со стороны неназванного режиссера во время съемок. СМИ выяснили, что речь идет о Ларсе фон Триере.
Фон Триер заявил, что ничего подобного не было, но они действительно спорили с Бьорк на съемках.
автор мультсериала «Мой шумный дом»
17 октября более десяти женщин обвинили Савино в сексуальных домогательствах.
Савино заявил, что ему стыдно за свои действия и он глубоко сожалеет.
Канал Nickelodeon уволил Савино, продолжив снимать «Шумный дом» без него.
20 октября стало известно, что две женщины обвинили Скобла в домогательствах.
Скобл извинился, но заметил, что женщины «использовали крупицы правды, чтобы транслировать ложный посыл».
Блогер уволился из созданной им Transformation Group.
агент, представлявший звезду «Очень странных дел» Финна Вулфарда
20 октября стало известно, что Грэшам домогался молодых актеров, в том числе в несовершеннолетнем возрасте.
Агентство APA прекратило сотрудничество с Грэшамом.
шеф-повар, основатель Besh Restaurant Group (BRG)
21 октября было опубликовано расследование, в котором 25 сотрудников BRG рассказали о домогательствах, в том числе со стороны руководства.
Беш принес извинения и назвал свое поведение неподобающим для главы компании, мужа и отца.
23 октября Беш уволился со своего поста в BRG.
фотограф, работавший со множеством брендов и издательств
На протяжении многих лет модели и стилисты обвиняли Терри Ричардсона в домогательствах на съемках.
Ричардсон в очередной раз заявил, что на съемках все происходит по обоюдному согласию.
23 октября издательство Conde Nast отказалось от работы с Ричардсоном.
23 октября The Los Angeles Times опубликовала расследование о 38 случаях домогательства Тобака к женщинам. О домогательствах рассказали актрисы Рэйчел Макадамс и Сэльма Блэр. Всего после публикации на режиссера пожаловались 310 женщин.
Тобак заявил, что не помнит этих женщин, а если встречался с ним, то ненадолго. Он добавил, что при его здоровье было бы «биологически невозможно» сделать все то, о чем заявили женщины.
Полиция Лос-Анджелеса начала расследование против Тобака.
писатель, бывший литературный редактор The New Republic
24 октября стало известно, что несколько женщин обвинили Уисельтира в домогательствах.
Уисельтир извинился перед женщинами и заявил, что ему стыдно за то, как он «заставлял их чувствовать себя униженными».
Лорен Пауэлл Джобс (вдова основателя Apple Стива Джобса) отказалась от сотрудничества с Уисельтиром, который планировал запустить новый журнал.
издатель журнала Artforum
25 октября девять женщин подали против Ландесмана иск с обвинениями в домогательствах.
Ландесман заявил, что он «прощупывал границы дозволенного», но отверг обвинения в том, что «сознательно причинял кому-то вред».
После публикаций об иске Ландесман ушел в отставку.
режиссер шоу Diversity Sketch Comedy на канале CBS
26 октября было объявлено, что на Наджеру пожаловались из-за его неуместных реплик.
Представители Наджеры рассказали, что он разочарован «клеветническими ложными заявлениями».
Хотя ситуация с Наджерой была урегулирована ранее в 2017 году, на фоне скандала с Вайнштейном появилась «новая информация» и режиссер ушел с CBS.
политический аналитик MSNBC
26 октября стало известно, что пять женщин рассказали о домогательствах со стороны Гальперина во время работы в ABC News.
Гальперин принес извинения и сказал, что «теперь понимает, почему его поведение было неподобающим».
Журналиста уволили с MSNBC, канал HBO отказался экранизировать его книгу о президентских выборах 2016 года.
26 октября две женщины рассказали, что Бейкер приставал к ним, целовал без разрешения и отправлял оскорбительные сообщения.
Бейкер заявил, что «чрезвычайно обеспокоен» обвинениями.
Корреспондента отстранили от эфира на время расследования.
26 октября актриса Хэзер Линд рассказала, что Буш-старший потрогал ее за ягодицы на светском мероприятии и рассказал непристойный анекдот. Позднее о подобных случаях рассказали другие женщины.
Представители Буша-старшего рассказали, что, поскольку бывший президент передвигается в коляске, его рука случайно свесилась и коснулась Линд. После этого Буш-старший попытался пошутить. Бывший президент принес извинения.
29 октября актер Энтони Рэпп рассказал, что Спейси приставал к нему 30 лет назад (Рэппу тогда было 14 лет). С тех пор обвинения о домогательствах против Спейси начали поступать от мужчин в США и Великобритании.
В ответ на обвинения Рэппа Спейси впервые публично объявил о своей гомосексуальной ориентации. Он добавил, что не помнит описанный Рэппом случай. Затем представители Спейси рассказали, что актер обратится за помощью к врачам.
Сервис Netflix отказался от сотрудничества со Спейси в сериале «Карточный домик». Студия Sony Pictures решила в последний момент переснять сцены фильма «Все деньги мира», в которых задействован актер. По неофициальным данным, лондонская полиция начала расследование в отношении Спейси.
издатель The New Republic
29 октября владелец The New Republic Уин Маккормак заявил, что несколько женщин обвинили Фиша в неподобающем поведении.
Фиш заявил, что ему было тяжело узнать о неприятных последствиях своих действий, хотя он и не не понимает, от кого исходят обвинения.
Издатель покинул свой пост в The New Republic.
глава службы новостей National Public Radio
31 октября две женщины рассказали, что в 1990-е годы возглавлявший тогда вашингтонское бюро The New York Times Орескес пытался их целовать. Еще один случай произошел в 2015 году, когда Орескес уже работал в NPR.
Орескес признал ответственность за случившееся и принес извинения женщинам.
31 октября четыре члена съемочной группы фильма «Откопать Бьюкенена» обвинили Дика в том, что он хватал их за гениталии и целовал.
Дик ответил, что «больше» не хватает людей и не оголяется на публике.
«Может, я кого-то целовал в щеку на прощанье, а потом облизывал», — добавил актер.
Актера отстранили от участия в съемках фильма.
музыкальный агент, основатель Webster Public Relations
31 октября певец Остин Рик обвинил Вебстера в домогательствах и том, что он подмешивал ему наркотики.
Представители Вебстера заявили, что отношения с Риком были построены на взаимности. Агент обвинил певца в искажении фактов.
На время расследования Вебстер отошел от руководства своей компанией.
актер, известный по сериалу «Красавцы»
31 октября актриса Ариан Белламар заявила, что Пивен домогался ее, зажав в угол в трейлере. Позднее с обвинениями в адрес актера выступили еще две женщины.
Пивен категорически отверг все обвинения и заявил, что готов пройти исследование на полиграфе и обратиться в суд.
Канал CBS начал расследование обвинений в адрес Пивена.
1 ноября женщины, среди которых актрисы Оливия Манн и Наташа Хенстридж обвинили Рэтнера в сексуальных домогательствах. Позже актриса Эллен Пейдж рассказала, что Рэтнер сделал ее аутинг перед другими членами съемочной группы.
«Мы уверены, что нам удастся восстановить его чистое имя, когда утихнет шумиха в СМИ и люди смогут объективно оценить эти заявления», — сказали представители Рэтнера.
Студия Warner Brothers приостановила сотрудничество с Рэтнером. Актриса Галь Гадот заявила, что не будет играть заглавную роль в сиквеле «Чудо-женщины», если Рэтнер продолжит работать над проектом.
спикер Палаты представителей штата Кентукки
1 ноября стало известно, что Гувер заключил мировое соглашение с женщиной, которая обвинила его в сексуальных домогательствах.
Гувер признал, что отправлял непристойные сообщения, но женщина сама предложила уладить дело в досудебном порядке.
Политик покинул пост спикера, но остался в Палате представителей Кентукки.
1 ноября писательница Анны Грэм Хантер рассказала, что в середине 1980-х Хоффман приставал к ней. На следующий день с подобными обвинениями выступила продюсер Венди Рисс Гатсиоунис.
Хоффман принес извинения Хантер.
продюсер фильма «Взрывная блондинка»
3 ноября актриса Джессика Барт рассказала, что Гуиллод подмешал ей наркотики и изнасиловал. Позднее с подобными обвинениями выступили еще три женщины.
Представители Гуиллода отвергли обвинения и заметили, что случай Барт уже расследовала полиция Лос-Анджелеса, которая не смогла подтвердить обвинения.
Гуиллод покинул пост гендиректора своей компании Primary Wave Entertainment.
4 ноября актриса Джулианна Маргулис рассказала, что Сигал позвал ее в свой номер якобы для репетиции и показал ей пистолет, после чего она сбежала. Затем о домогательствах со стороны Сигала рассказали Порша де Росси и Дженни Маккарти.
исполнительный директор выставки Armory Show
8 ноября пять женщин рассказали, что Дженоккио приставал к ним.
Дженоккио извинился за то, что его поведение могло кому-то показаться неуважительным. Он заявил, что не пытался никого домогаться.
Дженоккио отстранили от руководства Armory Show.
8 ноября бывший охранник певицы Майкл Анелло заявил, что Кэри намеренно обнажалась перед ним и совершала половые акты у него на глаза.
Представители Кэри заявили, что занимаются урегулированием иска Анелло об оплате охранных услуг и никак не прокомментировали обвинения.
9 ноября были опубликованы рассказы актрис, которые заявили, что Луи Си Кей мастурбировал при них, либо предлагал посмотреть на это.
«Мое влияние было в том, что эти женщины мной восхищались, и я использовал его безответственно», — заявил актер.
Канал FX отказался от сотрудничества с актером, а Netflix прекратил подготовку к съемкам с его участием.
9 ноября был опубликован рассказ Ли Корфман, которая заявила, что Мур приставал к ней во время свиданий, когда девочке было 14 лет. После этого с подобными обвинениями выступили еще три женщины, к которым Мур, по их словам, приставал в возрасте от 16 до 18 лет.
Мур категорически отверг заявления как ложные и обвинил опубликовавшую их газету The Washington Post в попытке сорвать его избирательную кампанию.
Представители Республиканской партии, включая президента США Дональда Трампа, призвали Мура отказаться от выборов в Сенат, если обвинения имеют под собой основания.
автор сериалов «Стрела», «Флэш» и «Супергерл»
10 ноября стало известно, что 15 женщин и 4 мужчины обвинили Крейсберга в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении.
Крейсберг заявил, что мог делать «не сексуальные» комментарии относительно внешнего вида и одежды женщин. Любое неподобающее поведение он отрицает.
Warner Brothers отстранила Крейсберга на время разбирательства.
10 ноября актер Энтони Эдвардс заявил о домогательствах в детстве со стороны Годдарда. По словам Эдвардса, Годдард приставал к нему, когда будущему актеру было 12 лет.
Представители Годдарда категорически отвергли заявления Эдвардса.
10 ноября Лейси обвинили в домогательствах несколько женщин.
Лейси извинился за свои действия.
От участия в туре Brand New в Великобритании отказались гитарист Кевин Девайн и группа Martha.
19 ноября писательница Джессика Тейх рассказала, что в 1980-х Дрейфус приставал к ней в течение двух-трех лет во время совместной работы. Актер, в частности, раздевался перед Тейх.
Дрейфус заявил, что не раздевался перед Тейх, но заметил, что в 1980-е жил под девизом: «Если ты не флиртуешь, ты умираешь».
Актер добавил, что считал отношения с Тейх взаимными и сожалеет, если это было не так.
редактор издательства DC Comics
11 ноября две женщины обвинили Берганзу в сексуальных домогательствах.
DC Comics отстранило Берганзу на время расследования.
актер, известный по сериалу «Звездный путь»
11 ноября бывший актер Скотт Брунтон заявил, что в 1981 году Такеи подмешал что-то в его напиток и пытался раздеть его.
Такеи заявил, что ничего подобного не происходило, а самого Брунтона он не помнит.