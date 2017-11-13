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20:05 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пропавший в Перми молодой отец нашёлся живым

Мужчину искали с 28 октября.

Пропавший в Перми молодой отец нашёлся живым.

Как сообщает в социальных сетях его супруга, к пропаже мужчины были причастны его родственники.

«Спасибо всем, кто помогал мне в поисках мужа. Я очень каждому благодарна!» — написала женщина слова благодарности.

Напомним, 34-летний мужчина пропал 28 октября. Он ушёл из дома, оставив жену и годовалого сына. Две недели женщина разыскивала супруга.

13 ноября стало известно, что мужчина жив и здоров.

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