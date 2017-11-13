Пропавший в Перми молодой отец нашёлся живым
Мужчину искали с 28 октября.
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Мужчину искали с 28 октября.
Пропавший в Перми молодой отец нашёлся живым.
Как сообщает в социальных сетях его супруга, к пропаже мужчины были причастны его родственники.
«Спасибо всем, кто помогал мне в поисках мужа. Я очень каждому благодарна!» — написала женщина слова благодарности.
Напомним, 34-летний мужчина пропал 28 октября. Он ушёл из дома, оставив жену и годовалого сына. Две недели женщина разыскивала супруга.
13 ноября стало известно, что мужчина жив и здоров.