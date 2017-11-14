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08:28 (мск), источник: 36on.ru

Власти Воронежа проведут рейды по проверке общественного транспорта

И.о. главы администрации Воронежа Вадим Кстенин поручил провести тщательный анализ жалоб жителей на состояние дорожных условий, а также рейд с целью проверки общественного транспорта.

Источник: РИА "Новости"

Тема общественного транспорта обсуждалась в мэрии 13 ноября. И.о. руководителя управления транспорта Олег Миронов доложил о результатах работы сезонных маршрутов. 14 апреля была восстановлена работа следующих маршрутов: 7с, 53с, 53сб, 58с, 59ас, 60с, 76с, 113сд, 122с.

Миронов отметил, что работа автобусов на маршрутах была организована, принимая во внимание опыт прошлых лет, а также просьбы воронежцев. По его словам, открытие нового сезонного автобусного маршрута № 68тс «Завод ГОО — Сады «Алексеевские» и продление пути следования сезонного автобусного маршрута № 7с от остановки «Тополя-2» до «СНТ «Отдых» — результат анализа пожеланий горожан.

Помимо этого, среди пожеланий жителей Воронежа были корректировка расписания движения автобусов и выпуск дополнительного подвижного состава на отдельные маршруты.

Отмечено, что рейд по проверке общественного транспорта, а также анализ жалоб жителей должны быть проведены в ближайшие дни.

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