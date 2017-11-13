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21:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Башкирии на 14 ноября: снег с дождем и туман

Ночью похолодает до -9 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 62% 768 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

14 ноября в Башкирии ожидается облачная погода. Синоптики сообщают, что ночью возможен снег, переходящий в дождь. В отдельных районах республики — туман, ночью и утром на дорогах — гололедица, а видимость снизится до 500 м, уточнили в пресс-службе МЧС республики.

Ветер слабый, 0−5 м/с, температура воздуха ночью составит +1,-2 градуса, в центральной части Башкирии — до -4 градусов, в восточной части республики похолодает до -9 градусов, а днем столбик термометра поднимется до -1,+4 градусов.

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