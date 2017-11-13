Погода в Башкирии на 14 ноября: снег с дождем и туман

14 ноября в Башкирии ожидается облачная погода. Синоптики сообщают, что ночью возможен снег, переходящий в дождь. В отдельных районах республики — туман, ночью и утром на дорогах — гололедица, а видимость снизится до 500 м, уточнили в пресс-службе МЧС республики.