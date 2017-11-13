Погода в Башкирии на 14 ноября: снег с дождем и туман
Ночью похолодает до -9 градусов.
Ночью похолодает до -9 градусов.
14 ноября в Башкирии ожидается облачная погода. Синоптики сообщают, что ночью возможен снег, переходящий в дождь. В отдельных районах республики — туман, ночью и утром на дорогах — гололедица, а видимость снизится до 500 м, уточнили в
Ветер слабый, 0−5 м/с, температура воздуха ночью составит +1,-2 градуса, в центральной части Башкирии — до -4 градусов, в восточной части республики похолодает до -9 градусов, а днем столбик термометра поднимется до -1,+4 градусов.