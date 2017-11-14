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08:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области изменится расписание 2 электричек 14 ноября

Корректировка связана с ремонтными работами на станции Журавка.

Источник: РИА "Воронеж"

Расписание двух пригородных поездов изменится во вторник, 14 ноября, сообщила пресс-служба ППК «Черноземье». Меру примут из-за проведения ремонтных работ на станции Журавка.

Электрички № 6399 Сагуны — Лиски и № 6415 Лиски — Воронеж-1 будут ходить по обновленному расписанию. Пригородный поезд № 6399 отправится из Сагунов в 6:29. Состав приедет в Лиски в 7:47. Электричка № 6415 выедет из Лисок в 7:28. Она прибудет на станцию Воронеж-1 в 9:12. Расписание поездов изменится на один день.

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