В Воронежской области изменится расписание 2 электричек 14 ноября

Электрички № 6399 Сагуны — Лиски и № 6415 Лиски — Воронеж-1 будут ходить по обновленному расписанию. Пригородный поезд № 6399 отправится из Сагунов в 6:29. Состав приедет в Лиски в 7:47. Электричка № 6415 выедет из Лисок в 7:28. Она прибудет на станцию Воронеж-1 в 9:12. Расписание поездов изменится на один день.