Башкирию ожидают дожди в ближайшие три дня
УФА, 14 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Дождливо и зябко будет в ближайшие три дня в Башкортостане.
УФА, 14 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Дождливо и зябко будет в ближайшие три дня в Башкортостане.
В ночь на 14 ноября по прогнозам синоптиков Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается снег, переходящий в дождь, днем местами небольшой дождь, В отдельных районах туман, слабый гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +1,-4 градуса, по востоку до -9, днем -1,+4.
15 ноября днем по республике также значатся небольшие осадки в виде дождя и снега, по северу до умеренных. Ветер
16 ноября — временами дождь, мокрый снег, местами небольшой, днем в отдельных районах налипание мокрого снега, слабый гололед, на отдельных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер