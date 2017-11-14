Башкирию ожидают дожди в ближайшие три дня

В ночь на 14 ноября по прогнозам синоптиков Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается снег, переходящий в дождь, днем местами небольшой дождь, В отдельных районах туман, слабый гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +1,-4 градуса, по востоку до -9, днем -1,+4.