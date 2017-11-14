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07:10 (мск), источник: ИА Башинформ

Башкирию ожидают дожди в ближайшие три дня

УФА, 14 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Дождливо и зябко будет в ближайшие три дня в Башкортостане.

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Источник: РИА "Новости"

В ночь на 14 ноября по прогнозам синоптиков Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается снег, переходящий в дождь, днем местами небольшой дождь, В отдельных районах туман, слабый гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +1,-4 градуса, по востоку до -9, днем -1,+4.

15 ноября днем по республике также значатся небольшие осадки в виде дождя и снега, по северу до умеренных. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -3,+2 градуса, днем потеплеет до пяти градусов.

16 ноября — временами дождь, мокрый снег, местами небольшой, днем в отдельных районах налипание мокрого снега, слабый гололед, на отдельных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью и днем -2,+3 градуса.

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