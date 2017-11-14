Вне закона, но со славой. Есть ли толк в петициях из интернета?

Источник: Oliver Thomas Klein

Прошло то время, когда важные решения принимались в подъездах. Активисты с папками больше не стучатся в квартиры и не просят расписаться под очередной серьёзной инициативой. Сейчас люди составляют петиции в интернете и собирают голоса там. Наверняка, многие пользователи социальных сетей или просто счастливые обладатели электронных почтовых ящиков не раз получали письма с предложением поддержать какой-либо проект. АиФ.ru рассказывает, есть ли толк от такой online-помощи, а также что нужно сделать и куда обратиться, чтобы петиция заработала.

Есть ли юридическая сила у петиций в интернете?

Самой популярной платформой для сбора подписей является Change.org. Она работает на 14 языках практически по всему миру. Только в России ею активно пользуются около 13 миллионов граждан. Ежедневно они составляют и подписывают претензии к правительству, представителям федеральных и краевых ведомств, а также к церковным служащим.

Создать петицию может любой человек, неважно, выступает он от себя, организации или неформального объединения.

Содержание инициативы обычно никем не проверяется, однако, если модераторы замечают в нём нарушение законодательства, то после беседы с составителем её сразу же удаляют.

Руководители Change.org утверждают, что почти каждый час одна из петиций, начатых по всему миру, заканчивается победой. Но одерживается она не благодаря своей юридической силе, которой и вовсе нет, а хорошему освещению в СМИ. Сто человек подпишут или миллион — для официальных органов неважно. Они не обязаны рассматривать документ, который, по сути, является «пустышкой». А происходит так потому, что для регистрации и голосования на платформе пользователям не нужно указывать свои паспортные данные, хотя именно эти сведения необходимы для законного сбора подписей.

Вот и получается, что у Change.org нет связи с российским законодательством и отсутствуют какие-либо механизмы воздействия на власти.

Почему «незаконные» петиции работают?

И хотя правовой ценности у online-петиций нет, пользу они всё-таки приносят.

Если инициатива собирает большое количество подписей, она нередко вызывает резонанс в народных массах и привлекает журналистов.

И тогда уже ответчики, которые не обязаны реагировать на такие прошения по закону, делают это по собственной инициативе, чтобы утихомирить общественность и отстоять собственную репутацию.

Так, например, в мае 2016 года «Сбербанк» не стал забирать квартиру у больной раком Светланы Лапиной. Женщина составила петицию, в которой рассказала, что является инвалидом первой группы и имеет четвёртую стадию рака, при этом сама воспитывает двухлетнюю дочь и судится с банком, который хочет отнять у неё жилплощадь.

В 2013 году Светлана взяла ипотеку и вместе с ней оформила себе страхование жизни и здоровья. Через 12 месяцев у неё обнаружили онкологию последней стадии. Она собрала все необходимые документы и обратилась в «Сбербанк страхование» за выплатами. Компания сильно затягивала с выдачей денег. За это время по ипотечному кредиту у Лапиной возникла штрафная задолженность, из-за которой банк подал на женщину в суд с требованием расторгнуть договор и продать квартиру, стоимостью свыше пяти миллионов рублей, чтобы взыскать с неё 800 тысяч. Если бы это произошло, Светлана осталась бы без дома, прописки, а значит, и права на лечение.

«Подпишете, пожалуйста, мою петицию и помогите мне остановить произвол Сбербанка. Пусть они оставят меня в покое и не забирают мою квартиру. Я больше не прошу», — написала на Change.org Светлана.

На её призыв откликнулось свыше 400 тысяч человек и средства массовой информации.

В итоге Сбербанк принёс извинения, аннулировал пени и неустойки по ипотечному кредиту.

Также благодаря интернет-петициям ветеран Великой Отечественной войны из Нижнего Новгорода получила положенное ей по закону жильё. На помощь старушке пришло почти 200 тысяч человек. Примерно столько же людей поддержало инициативу — сохранить поликлинику для бездомных людей в Москве. А свыше 350 тысяч подписей и множество телевизионных, печатных сюжетов помогли маленькой девочке Эле обрести любящую семью в Германии, а не койко-место в приморском доме инвалидов. И чем трогательнее и душещипательнее история, тем больше шансов обратить на себя внимание общественности, получить ответ от адресата и одержать победу.

Однако счастливый финал имеет лишь крохотная часть петиций. Многие из них так и остаются без ответа.

Ежемесячно на Change.org регистрируется около трёх тысяч инициатив. Получается, что в год их количество на платформе увеличивается до 36 тысяч. В 2016 году из этого числа только 38 прошений закончились победой. За 10 месяцев 2017 года ещё ни одно не добилось успеха.

Есть и другие проекты, позволяющие организовывать собственные компании по сбору подписей, просто не столь популярные. Например, платформа «Петиция Президенту РФ» или сайт глобальной общественной организации «Авааз». Они работают по тому же принципу, что и Change.org — пишешь свои имя, фамилию, адрес электронной почты и всё — можно излагать проблему, собирать голоса и привлекать СМИ. Юридической силы эти петиции тоже не имеют, а рассчитывают лишь на «шумиху» вокруг проблемы.

Где создать легальную петицию?

Настоящей правовой ценностью у нас в стране обладают лишь те петиции, которые были зарегистрированы на «Российской общественной инициативе» — специальном государственном ресурсе, который, согласно указу президента РФ, создан для выдвижения гражданских предложений и легитимного сбора подписей.

Принцип голосования на нём ничем не отличается от других платформ, вот только каждая подпись имеет юридический вес.

А всё потому, что для поддержки или создания компании необходима регистрация на сайте «Государственных услуг», где в обязательном порядке указываются паспортные данные и СНИЛС.

Создать там петицию могут люди, достигшие 18 лет, по вопросам социально-экономического развития страны, совершенствования государственного и муниципального управления. Перед появлением инициативы на сайте её тщательно проверяют модераторы. Происходит это не более двух месяцев. Только затем она размещается на портале и становится доступной для голосования. Сбор подписей по какой-либо проблеме не превышает одного года.

Если за это время инициатива набирает необходимый минимум голосов, экспертная рабочая группа одного из территориальных уровней рассматривает её в течение двух месяцев.

Чтобы власти отреагировали на петицию, ей необходимо набрать следующее количество голосов: на федеральном уровне — не менее 100 тысяч, на региональном, если в местности проживает свыше 2 миллионов человек — 100 тысяч, для остальных — 5% от населения, на муниципальном— 5% от всех жителей муниципалитета.

Если все условия соблюдены, то после указанного срока на сайте «Российской общественной инициативы» появится решение по петиции и его обоснование от экспертной рабочей группы.

Но и здесь не всё так радужно. Подписи на платформе собираются гораздо дольше, чем на схожих ресурсах.

Во-первых, не многим хочется тратить время на регистрацию, а, во-вторых, нет удобного доступа через социальные сети.