Вне закона, но со славой. Есть ли толк в петициях из интернета?
Что ни день, то новая петиция. После подписания в интернете
Что ни день, то новая петиция. После подписания в интернете
Прошло то время, когда важные решения принимались в подъездах. Активисты с папками больше не стучатся в квартиры и не просят расписаться под очередной серьёзной инициативой. Сейчас люди составляют петиции в интернете и собирают голоса там. Наверняка, многие пользователи социальных сетей или просто счастливые обладатели электронных почтовых ящиков не раз получали письма с предложением поддержать
Есть ли юридическая сила у петиций в интернете?
Самой популярной платформой для сбора подписей является Change.org. Она работает на 14 языках практически по всему миру. Только в России ею активно пользуются около 13 миллионов граждан. Ежедневно они составляют и подписывают претензии к правительству, представителям федеральных и краевых ведомств, а также к церковным служащим.
Содержание инициативы обычно никем не проверяется, однако, если модераторы замечают в нём нарушение законодательства, то после беседы с составителем её сразу же удаляют.
Руководители Change.org утверждают, что почти каждый час одна из петиций, начатых по всему миру, заканчивается победой. Но одерживается она не благодаря своей юридической силе, которой и вовсе нет, а хорошему освещению в СМИ. Сто человек подпишут или миллион — для официальных органов неважно. Они не обязаны рассматривать документ, который, по сути, является «пустышкой». А происходит так потому, что для регистрации и голосования на платформе пользователям не нужно указывать свои паспортные данные, хотя именно эти сведения необходимы для законного сбора подписей.
Вот и получается, что у Change.org нет связи с российским законодательством и отсутствуют
Почему «незаконные» петиции работают?
И хотя правовой ценности у
И тогда уже ответчики, которые не обязаны реагировать на такие прошения по закону, делают это по собственной инициативе, чтобы утихомирить общественность и отстоять собственную репутацию.
Так, например, в мае 2016 года «Сбербанк» не стал забирать квартиру у больной раком Светланы Лапиной. Женщина составила петицию, в которой рассказала, что является инвалидом первой группы и имеет четвёртую стадию рака, при этом сама воспитывает двухлетнюю дочь и судится с банком, который хочет отнять у неё жилплощадь.
В 2013 году Светлана взяла ипотеку и вместе с ней оформила себе страхование жизни и здоровья. Через 12 месяцев у неё обнаружили онкологию последней стадии. Она собрала все необходимые документы и обратилась в «Сбербанк страхование» за выплатами. Компания сильно затягивала с выдачей денег. За это время по ипотечному кредиту у Лапиной возникла штрафная задолженность,
«Подпишете, пожалуйста, мою петицию и помогите мне остановить произвол Сбербанка. Пусть они оставят меня в покое и не забирают мою квартиру. Я больше не прошу», — написала на Change.org Светлана.
В итоге Сбербанк принёс извинения, аннулировал пени и неустойки по ипотечному кредиту.
Также благодаря
Ежемесячно на Change.org регистрируется около трёх тысяч инициатив. Получается, что в год их количество на платформе увеличивается до 36 тысяч. В 2016 году из этого числа только 38 прошений закончились победой. За 10 месяцев 2017 года ещё ни одно не добилось успеха.
Есть и другие проекты, позволяющие организовывать собственные компании по сбору подписей, просто не столь популярные. Например, платформа «Петиция Президенту РФ» или сайт глобальной общественной организации «Авааз». Они работают по тому же принципу, что и Change.org — пишешь свои имя, фамилию, адрес электронной почты и всё — можно излагать проблему, собирать голоса и привлекать СМИ. Юридической силы эти петиции тоже не имеют, а рассчитывают лишь на «шумиху» вокруг проблемы.
Где создать легальную петицию?
Настоящей правовой ценностью у нас в стране обладают лишь те петиции, которые были зарегистрированы на «Российской общественной инициативе» — специальном государственном ресурсе, который, согласно указу президента РФ, создан для выдвижения гражданских предложений и легитимного сбора подписей.
А всё потому, что для поддержки или создания компании необходима регистрация на сайте «Государственных услуг», где в обязательном порядке указываются паспортные данные и СНИЛС.
Создать там петицию могут люди, достигшие 18 лет, по вопросам
Если за это время инициатива набирает необходимый минимум голосов, экспертная рабочая группа одного из территориальных уровней рассматривает её в течение двух месяцев.
Чтобы власти отреагировали на петицию, ей необходимо набрать следующее количество голосов: на федеральном уровне — не менее 100 тысяч, на региональном, если в местности проживает свыше 2 миллионов человек — 100 тысяч, для остальных — 5% от населения, на муниципальном— 5% от всех жителей муниципалитета.
Если все условия соблюдены, то после указанного срока на сайте «Российской общественной инициативы» появится решение по петиции и его обоснование от экспертной рабочей группы.
Но и здесь не всё так радужно. Подписи на платформе собираются гораздо дольше, чем на схожих ресурсах.
Сейчас на «Российской общественной инициативе» размещены 2285 активных петиций. Всего за время существования сайта на нём было зарегистрировано 11282 предложения. Из них пока лишь 25 были рассмотрены властями, а по 13 приняты положительные решения. Например, благодаря общественному голосованию согласились внести на пешеходные переходы диагональную разметку «зебра» и вернуть минимально допустимый уровень содержания алкоголя в крови водителя, запретить увеличение звука при рекламе на телевидении и сохранять номер мобильного телефона при переходе абонента от одного оператора связи к другому.