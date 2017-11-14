Поликлиники и театры отфильтруют Wi-Fi
Правительственная комиссия поручила ведомствам сделать безопасным для детей публичный доступ в интернет.
Правительственная комиссия поручила ведомствам сделать безопасным для детей публичный доступ в интернет.
Российские поликлиники, театры, спортшколы и другие учреждения с
Правкомиссия рекомендовала Минздраву, Минкультуры и Минспорту «проработать возможность внедрения опыта Минобрнауки в части администрирования сети интернет, исключающего доступ несовершеннолетних к запрещенной информации при установлении сетей беспроводной связи». Речь о
По закону «О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию» (вступил в силу в 2012 году), к запрещенной информации относятся призывы к суициду, пропаганда употребления наркотиков, алкоголя и табака, а также контент, содержащий нецензурную брань и порнографию, обоснования или оправдания допустимости насилия, отрицание семейных ценностей.
Закон запрещает операторам предоставлять интернет в «пунктах коллективного доступа» без технических средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. По ст. 6.17 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), неприменение средств защиты грозит организатору доступа штрафом до 50 тыс. рублей.
Правкомиссия рекомендовала ведомствам ориентироваться на методические рекомендации по
Ведомство рекомендовало образовательным организациям в договорах с поставщиками фильтров
В школах
Кому этим администрированием заниматься в поликлиниках, например. В некоторых местах есть авторизация через SMS, в некоторых — нет. Хотя это обязательное требование закона — авторизация пользователя в публичных сетях Wi-Fi. Сейчас всё это решили упорядочить, чтобы во всех учреждениях здравоохранения, культуры и спорта все-таки был исключен доступ к запрещенному контенту. Это нужно было сделать еще пять лет назад
В Минкультуры на запрос «Известий» ответили, что разработка правил и доступа к информации в интернете находится в компетенции Минкомсвязи и Роскомнадзора.
— Минкультуры России, в свою очередь, готово при поступлении рекомендаций (правил) разослать их в подведомственные организации и учреждения, — сообщили в ведомстве.
В Минкомсвязи, Минздраве, Минспорте, Минобрнауки и МВД оперативно не ответили на запрос «Известий».
Ассистент кафедры медицинской психологии и педагогики Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Максим Прохоров полагает, что ограничение доступа детей к опасному контенту может не дать должного эффекта.
— Ограничение доступа к тем или иным сайтам — идея хорошая, но я бы предложил обратить больше внимания на психологическую службу в школах и других детских учреждениях, так как важно именно вовремя заметить, что с конкретным подростком происходит
Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков рассказал, что в европейских странах также уделяют внимание защите детей от запрещенной информации.
— В Чехии, например, подросток не может зайти на запрещенные сайты не только в школе, но и дома, так как педагоги постоянно ведут работу с родителями и объясняют, как и почему стоит блокировать доступ к отдельному контенту, — рассказал эксперт.
По данным «Лаборатории Касперского» на конец прошлого года, в среднем российский ребенок ежегодно совершает 229 попыток доступа к сайтам, относящимся к нежелательным для детей. Особый интерес у подростков вызывает информация о сигаретах, наркотиках и спиртном. На ресурсы с подобным контентом средний российский ребенок пробовал попасть в среднем 139 раз за год. При этом первое место в мировом рейтинге посещения детьми запрещенных сайтов занимает Израиль. Там подобная информация привлекает несовершеннолетних в три раза чаще, чем россиян (в среднем 775 раз за год). Россию исследователи поставили на седьмое место рейтинга.