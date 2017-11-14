Поликлиники и театры отфильтруют Wi-Fi

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Российские поликлиники, театры, спортшколы и другие учреждения с Wi-Fi, которым могут воспользоваться дети, обяжут обеспечить безопасный доступ в сеть. По закону это необходимо было сделать еще пять лет назад, однако на практике произошло не везде, утверждают эксперты. Поэтому правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала профильным ведомствам решить проблему, переняв опыт по фильтрации интернета в школах.

Правкомиссия рекомендовала Минздраву, Минкультуры и Минспорту «проработать возможность внедрения опыта Минобрнауки в части администрирования сети интернет, исключающего доступ несовершеннолетних к запрещенной информации при установлении сетей беспроводной связи». Речь о Wi-Fi в медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организациях, учреждениях культуры, отдыха и оздоровления детей. Об этом сказано в протоколе заседания комиссии, с которым ознакомились «Известия».

Ведомствам поручено создать систему контент-фильтрации во взаимодействии с Минкомсвязи. Проинформировать правкомиссию о результатах работы они должны до 1 марта 2018 года. Протокол подписан председателем комиссии, министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым.

По закону «О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию» (вступил в силу в 2012 году), к запрещенной информации относятся призывы к суициду, пропаганда употребления наркотиков, алкоголя и табака, а также контент, содержащий нецензурную брань и порнографию, обоснования или оправдания допустимости насилия, отрицание семейных ценностей.

Закон запрещает операторам предоставлять интернет в «пунктах коллективного доступа» без технических средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. По ст. 6.17 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), неприменение средств защиты грозит организатору доступа штрафом до 50 тыс. рублей.

Правкомиссия рекомендовала ведомствам ориентироваться на методические рекомендации по контент-фильтрации, которые выпустило Минобрнауки.

Согласно документу, под запретом в школах не только противозаконная и вредная для детей информация, но и не соответствующая задачам образования (соцсети, форумы, банки рефератов, онлайн-казино, сайты о магии и др.).

Ведомство рекомендовало образовательным организациям в договорах с поставщиками фильтров интернет-контента предусмотреть ответственность последних за ненадлежащее оказание услуги.

В школах контент-фильтрация в основном работает, а вот в других учреждениях с этим проблемы, сказал «Известиям» директор Лиги безопасного интернета Денис Давыдов.

Кому этим администрированием заниматься в поликлиниках, например. В некоторых местах есть авторизация через SMS, в некоторых — нет. Хотя это обязательное требование закона — авторизация пользователя в публичных сетях Wi-Fi. Сейчас всё это решили упорядочить, чтобы во всех учреждениях здравоохранения, культуры и спорта все-таки был исключен доступ к запрещенному контенту. Это нужно было сделать еще пять лет назад Денис Давыдов директор Лиги безопасного интернета

В Минкультуры на запрос «Известий» ответили, что разработка правил и доступа к информации в интернете находится в компетенции Минкомсвязи и Роскомнадзора.

— Минкультуры России, в свою очередь, готово при поступлении рекомендаций (правил) разослать их в подведомственные организации и учреждения, — сообщили в ведомстве.

В Минкомсвязи, Минздраве, Минспорте, Минобрнауки и МВД оперативно не ответили на запрос «Известий».

Ассистент кафедры медицинской психологии и педагогики Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Максим Прохоров полагает, что ограничение доступа детей к опасному контенту может не дать должного эффекта.

— Ограничение доступа к тем или иным сайтам — идея хорошая, но я бы предложил обратить больше внимания на психологическую службу в школах и других детских учреждениях, так как важно именно вовремя заметить, что с конкретным подростком происходит что-то не то. А предложенная система напоминает гидру: отрезали одну голову — доступ к контенту через Wi-Fi, отрастет другая — доступ через мобильный интернет, в кафе и так далее, — пояснил эксперт.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков рассказал, что в европейских странах также уделяют внимание защите детей от запрещенной информации.

— В Чехии, например, подросток не может зайти на запрещенные сайты не только в школе, но и дома, так как педагоги постоянно ведут работу с родителями и объясняют, как и почему стоит блокировать доступ к отдельному контенту, — рассказал эксперт.