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03:18 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

На трассе Чита — Хабаровск ограничено движение пассажирского транспорта

Ограничение введено до особого распоряжения.

Согласно предписанию ГИБДД УМВД России по Еврейской автономной области, с 06.30 часов 14 ноября в связи с выпадением снега и образованием гололеда до особого распоряжения, в превентивных целях введено ограничение для движения автобусов на федеральной автодороге Чита-Хабаровск, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на сообщение ГУ МЧС РФ по Хабаровском краю.

Для контроля предписания выставлено 3 поста ГИБДД. Для расчистки трассы привлечено 33 человека, 20 единиц техники.

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