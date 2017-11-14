На трассе Чита — Хабаровск ограничено движение пассажирского транспорта

Согласно предписанию ГИБДД УМВД России по Еврейской автономной области, с 06.30 часов 14 ноября в связи с выпадением снега и образованием гололеда до особого распоряжения, в превентивных целях введено ограничение для движения автобусов на федеральной автодороге Чита-Хабаровск, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на сообщение ГУ МЧС РФ по Хабаровском краю.



Для контроля предписания выставлено 3 поста ГИБДД. Для расчистки трассы привлечено 33 человека, 20 единиц техники.