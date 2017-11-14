Спецборт МЧС России провел эвакуацию тяжелобольных детей из Хабаровска и Анадыря в Москву

Хабаровск, 14 ноября, AmurMedia.

Самолет Сухой Суперджет 100 МЧС России приступил к осуществлению санитарно-авиационной эвакуации троих тяжелобольных детей из Анадыря и Хабаровска в Москву. Пациенты нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе МЧС России.

Спецборт МЧС России, который осуществит санитарную эвакуацию, оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета.

На протяжении всего полёта пациентов будут сопровождать медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» минздрава РФ и психолог МЧС России.