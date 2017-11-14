Спецборт МЧС России провел эвакуацию тяжелобольных детей из Хабаровска и Анадыря в Москву
Сухой Суперджет 100 оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями.
Сухой Суперджет 100 оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями.
Хабаровск, 14 ноября, AmurMedia.
Самолет Сухой Суперджет 100 МЧС России приступил к осуществлению
Спецборт МЧС России, который осуществит санитарную эвакуацию, оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета.
На протяжении всего полёта пациентов будут сопровождать медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» минздрава РФ и психолог МЧС России.
В Москве двоих пациентов доставят для специализированного лечения в Детскую городскую клиническую больницу № 9 им. Г. Н. Сперанского и одного — в Национальный медицинский исследовательский центр