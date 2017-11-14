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03:23 (мск), источник: AmurMedia.ru

Спецборт МЧС России провел эвакуацию тяжелобольных детей из Хабаровска и Анадыря в Москву

Сухой Суперджет 100 оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями.

Хабаровск, 14 ноября, AmurMedia.

Самолет Сухой Суперджет 100 МЧС России приступил к осуществлению санитарно-авиационной эвакуации троих тяжелобольных детей из Анадыря и Хабаровска в Москву. Пациенты нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе МЧС России.

Спецборт МЧС России, который осуществит санитарную эвакуацию, оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета.

На протяжении всего полёта пациентов будут сопровождать медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» минздрава РФ и психолог МЧС России.

В Москве двоих пациентов доставят для специализированного лечения в Детскую городскую клиническую больницу № 9 им. Г. Н. Сперанского и одного — в Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева минздрава России, где им будет оказана высокотехнологическая медицинская помощь.

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