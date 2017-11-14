Важнейшая улица Владивостока полностью восстановлена
Дорожное покрытие улицы Башидзе во Владивостоке существенно затрудняло движение транспорта
Дорожное покрытие улицы Башидзе во Владивостоке существенно затрудняло движение транспорта
Улица Башидзе весьма важна для города — она расположена в самом его центре на стыке трех административных районов и является объездным путем при наличии пробок на крупных транспортных развязках — сюда в этих случаях замыкается поток с Океанского, Партизанского проспектов и проспекта Красного знамени.
Активисты общероссийского народного фронта направили обращение в адрес администрации Владивостока и департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, указав на необходимость дорожного ремонта и восстановления нормального движения автомобилей.
По словам представителя ОНФ, основной проблемой стали «деформации и глубокие локальные повреждения в асфальтовом покрытии проезжей части,
После обращения в мэрию проведен комплексный ремонт дорожного полотна, улица полностью восстановлена.
Таисия Масина.