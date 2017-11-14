Важнейшая улица Владивостока полностью восстановлена

Улица Башидзе весьма важна для города — она расположена в самом его центре на стыке трех административных районов и является объездным путем при наличии пробок на крупных транспортных развязках — сюда в этих случаях замыкается поток с Океанского, Партизанского проспектов и проспекта Красного знамени.