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03:24 (мск), источник: ДЕЙТА

Важнейшая улица Владивостока полностью восстановлена

Дорожное покрытие улицы Башидзе во Владивостоке существенно затрудняло движение транспорта из-за сильных повреждений, об этом «Deita. ru» сообщили в региональном отделении ОНФ России.

Источник: ДЕЙТА

Улица Башидзе весьма важна для города — она расположена в самом его центре на стыке трех административных районов и является объездным путем при наличии пробок на крупных транспортных развязках — сюда в этих случаях замыкается поток с Океанского, Партизанского проспектов и проспекта Красного знамени.

Активисты общероссийского народного фронта направили обращение в адрес администрации Владивостока и департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, указав на необходимость дорожного ремонта и восстановления нормального движения автомобилей.

По словам представителя ОНФ, основной проблемой стали «деформации и глубокие локальные повреждения в асфальтовом покрытии проезжей части, из-за чего возникала угроза безопасности движения автотранспорта, существенно замедлялся транспортный поток и возникали пробки».

После обращения в мэрию проведен комплексный ремонт дорожного полотна, улица полностью восстановлена.

Таисия Масина.

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