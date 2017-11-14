Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
Почему грипп непобедим
Умер 37-летний замглавы "дочки" "Газпрома" Сергей Филь
Около резиденции Путина обрушился склон
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Просьбу Украины к Канаде в соцсетях высмеяли словами Матроскина
Эксперты сказали, как взорвали газопроводы в Крыму
49-летняя Валерия в шикарном наряде удивила поклонников
Ольга Бузова пожаловалась на отсутствие бойфренда
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
12Теракт в Нью-Йорке
03:26 (мск), источник: Восток Медиа

Редчайший гриф-подкидыш получил временную прописку под Хабаровском

Окончательно судьбу хищника и спасённого на БАМе чёрного журавля решат в Москве.

Занесённый в Красную книгу России чёрный гриф по крайней мере до конца этого года будет жить в просторном вольере зоосада «Приамурский» имени Сысоева, который расположен в пригороде дальневосточной столицы. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» рассказала ведущий ветврач учреждения Анна Мельникова. По её словам, федеральное Минприроды уже выдало разрешение на содержание редчайшей птицы (чёрных грифов осталось около 800 особей) в местном зооцентре до конца декабря. Выпустить Гришаню, так назвали подкидыша смотрители, на волю, передать в другой регион или оставить в уже обжитом им вольере — столичные и местные чиновники природоохранных структур решат позже.

«Эту птицу нам подбросили неизвестные лица, — добавила Анна Мельникова. — Кто-то оставил возле ворот зоосада огромную коробку. Гриф был в крайне тяжёлом состоянии. У него была рваная рана лапы с сильными нагноениями, он мог только лежать, отказывался от пищи. Мы ему кололи антибиотики, делали бесконечные перевязки. В течение месяца нам удалось Гришаню поставить на ноги».

Сейчас спасённый гриф чувствует себя совершенно здоровым. Он живёт по соседству с парой беркутов. Обычно голая у грифов шея в канун зимы заросла перьями. Хищник то и дело совершает попытки вырваться на волю. Взлетает и пробует на прочность металлическую сетку. Смотрители в вольер с огромным хищником, чей размах крыльев достиг почти трёх метров, заходят только вооружившись метлой, оставляют мясо и быстренько покидают клетку. Пока Гришаня ведёт себя дружелюбно, но подстраховка людям лишней не будет.

Сейчас руководство природоохранных структур на федеральном и региональном уровнях также решают дальнейшую судьбу другой редкой птицы, которая попала в зоосад «Приамурский» примерно в то же время, что и чёрный гриф. Один из редчайших пернатых — чёрный журавль сейчас находится в зимнем питомнике. Молодую птицу отбили у своры собак жители одного посёлков в районе Байкало-Амурской магистрали на севере Хабаровского края. После этого люди доставили раненое животное на лечение в Хабаровск.

К перелёту в тёплые страны журавль не готов, поэтому решено пока оставить его на зиму в зоосаде. Пол местным специалистам определить не удалось, они отправили образцы крови в Московский зоопарк, но, скорее всего, это — молодая самочка. Ей даже условную кличку дали — Журочка. Смотрители зоосада обратили внимание, что птица совершенно не боится человека. Не исключено, что она росла в неволе.

Чёрный журавль занесён в Международную Красную книгу, как вымирающий вид. Выпускать Журочку в дикую природу сейчас невозможно. Птица не переживёт зиму, а одной добраться до мест зимовки ей не под силу. Скорее всего, редкая особь останется в коллекции зоосада хотя бы на время холодов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Находку и Ванино вернулись моряки арестованного в Эмиратах судна
«Кусун» станет новым брендом Хабаровского края
Путин рассказал об итогах встречи с Эрдоганом
Кадыров поблагодарил военных за эвакуацию россиянок из Сирии
Сборная Италии пропустит чемпионат мира в России
Собчак поддержала предложение об объединении оппозиции
Офшоры в графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз
США показали видео появления у берегов Кореи трех авианосцев
Суд заочно арестовал брата Тельмана Исмаилова
Спорт
Финита. Швеция второй раз в истории оставляет Италию без ЧМ Первый и последний раз сборная Италии не прошла отбор на чемпионат мира 60 лет назад. Тот чемпионат мира прошел в Швеции
Авто
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей Помимо неподъемного штрафа, егеря обязали рекультивировать территорию: убрать дорогу и вернуть снятый слой земли на место
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь