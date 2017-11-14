Редчайший гриф-подкидыш получил временную прописку под Хабаровском

Занесённый в Красную книгу России чёрный гриф по крайней мере до конца этого года будет жить в просторном вольере зоосада «Приамурский» имени Сысоева, который расположен в пригороде дальневосточной столицы. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» рассказала ведущий ветврач учреждения Анна Мельникова. По её словам, федеральное Минприроды уже выдало разрешение на содержание редчайшей птицы (чёрных грифов осталось около 800 особей) в местном зооцентре до конца декабря. Выпустить Гришаню, так назвали подкидыша смотрители, на волю, передать в другой регион или оставить в уже обжитом им вольере — столичные и местные чиновники природоохранных структур решат позже.

«Эту птицу нам подбросили неизвестные лица, — добавила Анна Мельникова. — Кто-то оставил возле ворот зоосада огромную коробку. Гриф был в крайне тяжёлом состоянии. У него была рваная рана лапы с сильными нагноениями, он мог только лежать, отказывался от пищи. Мы ему кололи антибиотики, делали бесконечные перевязки. В течение месяца нам удалось Гришаню поставить на ноги».

Сейчас спасённый гриф чувствует себя совершенно здоровым. Он живёт по соседству с парой беркутов. Обычно голая у грифов шея в канун зимы заросла перьями. Хищник то и дело совершает попытки вырваться на волю. Взлетает и пробует на прочность металлическую сетку. Смотрители в вольер с огромным хищником, чей размах крыльев достиг почти трёх метров, заходят только вооружившись метлой, оставляют мясо и быстренько покидают клетку. Пока Гришаня ведёт себя дружелюбно, но подстраховка людям лишней не будет.

Сейчас руководство природоохранных структур на федеральном и региональном уровнях также решают дальнейшую судьбу другой редкой птицы, которая попала в зоосад «Приамурский» примерно в то же время, что и чёрный гриф. Один из редчайших пернатых — чёрный журавль сейчас находится в зимнем питомнике. Молодую птицу отбили у своры собак жители одного посёлков в районе Байкало-Амурской магистрали на севере Хабаровского края. После этого люди доставили раненое животное на лечение в Хабаровск.

К перелёту в тёплые страны журавль не готов, поэтому решено пока оставить его на зиму в зоосаде. Пол местным специалистам определить не удалось, они отправили образцы крови в Московский зоопарк, но, скорее всего, это — молодая самочка. Ей даже условную кличку дали — Журочка. Смотрители зоосада обратили внимание, что птица совершенно не боится человека. Не исключено, что она росла в неволе.