Древний экспонат, которому полмиллиарда лет, передали Приморскому океанариуму

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Владивосток, 14 ноября, PrimaMedia.

Древний экспонат передан Приморскому океанариуму подмосковным Музеем истории мироздания, где хранился сделанный палеонтологами в Атласских предгорьях Марокко спил. Известняковая плита имеет сертификат подлинности. Объем реконструкции не превышает двух процентов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Приморского океанариума.

В экспозиции «Эволюция жизни в океане» появилась плита с окаменелыми панцирями трилобитов. Ей порядка 540 млн лет, это время Кембрийского периода.

«Кембрийский период — время появления скелетной жизни, в том числе и трилобитов, — рассказывает сотрудник отдела экологического просвещения Артем Пьянов. — Среди них были как живущие на дне, так и свободно плавающие. В море они занимали много экологических ниш. Число трилобитов достаточно велико. Их насчитывают порядка двух тысяч видов, и около 250 из них относят к кембрийскому периоду. Пожалуй, трилобиты — одни из самых известных организмов времен Кембрия. Они царили на Земле на протяжении 250 миллионов лет, вплоть до Пермского периода, когда произошло великое вымирание. Тогда подавляющая часть обитателей планеты исчезла, в том числе и трилобиты. Произошло это примерно 253 миллиона лет назад. Ну, а судить о том, как они выглядели, мы можем сегодня вот по таким окаменелостям».

Трилобиты выделены в отдельный класс (Trilobita). Их ближайшие современные родственники — мечехвосты. У них тоже есть головной щит и тело поделено на сегменты. В отличие от предков, они смогли перенести многомиллионную эволюцию и сохраниться. Мечехвосты, которых называют живыми ископаемыми, живут здесь же, в экспозиции. Среди родственников трилобитов — и известные всем мокрицы.