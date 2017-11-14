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03:40 (мск), источник: ДЕЙТА

Геройски погибшего в Приморье полицейского вспомнили в Москве

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев провел встречу с родственниками сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, сообщает Deita. ru.

Владимир Колокольцев вручил орден Мужества Светлане Милентьевне Безруковой — матери лейтенанта милиции Евгения Усмановича Дибаева, погибшего при исполнении служебного долга в Приморском крае. Евгений Дибаев награждён посмертно за мужество, отвагу, самоотверженность и решительные действия, проявленные при выполнении служебных обязанностей.

2 сентября 2004 года при задержании самовольно оставившего часть вооруженного автоматом военнослужащего сотрудник отдела внутренних дел Октябрьского района Приморского края инспектор дорожно-патрульной службы Евгений Дибаев был ранен. 13 апреля 2005 года Евгений Дибаев скончался от полученного ранения — пишет УМВД Приморья.

Михаил Грач.

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