Геройски погибшего в Приморье полицейского вспомнили в Москве

Владимир Колокольцев вручил орден Мужества Светлане Милентьевне Безруковой — матери лейтенанта милиции Евгения Усмановича Дибаева, погибшего при исполнении служебного долга в Приморском крае. Евгений Дибаев награждён посмертно за мужество, отвагу, самоотверженность и решительные действия, проявленные при выполнении служебных обязанностей.
2 сентября 2004 года при задержании самовольно оставившего часть вооруженного автоматом военнослужащего сотрудник отдела внутренних дел Октябрьского района Приморского края инспектор дорожно-патрульной службы Евгений Дибаев был ранен. 13 апреля 2005 года Евгений Дибаев скончался от полученного ранения — пишет УМВД Приморья.