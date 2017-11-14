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03:50 (мск), источник: Вести Приморье

Детские сады Владивостока посетил ревизор. Видеорепортаж Анны Маричевой

Детские садики во Владивостоке посетил ревизор. Не с экрана телевизора и не со страниц произведения Гоголя, а из городской администрации. С проверкой в трех детских садах краевой столицы побывала Наталья Мальцева, зам. главы администрации города. Соблюдаются ли нормы организации и каково качество детского питания в детских садах Владивостока?

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Первым проверку прошел детский сад «Солнечный лучик» на улице Терешковой, 5а. Проверяющих здесь не ждали, но тут же нашли для них бахилы и халаты. Иначе на пищеблок не попасть.

— Очень редко идет браковка, иногда, может, картошка где-то зеленая, я сразу возвращаю, без проблем все это.

Комиссия осмотрела холодильник, все помещения для продуктов, задала вопросы кладовщику и повару. Все ли устраивает в работе поставщиков, в полном ли объеме доставляются продукты, нет ли среди них полуфабрикатов. Все поставщики обязаны учитывать сезонность, предусматривать разнообразие блюд. В детских садах должно соблюдаться десятидневное меню, разработанное совместно со специалистами Роспотребнадзора с учетом норм здорового детского питания. В рацион должны входить кисломолочные продукты, рыба, мясо, фрукты, овощи, яйца и соки. Такое разнообразие оценили главные эксперты — дети.

Детский сад № 124 на улице Адмирала Кузнецова, 50А тоже прошел проверку. В холодильниках полный порядок, полуфабрикаты не используются, все продукты — с соблюдением сроков годности, вес их в блюде совпадает до грамма с прописанным в меню, утвержденным Роспотребнадзором. Серьезные нарушения комиссия нашла уже в саду № 30, на Адмирала Кузнецова, 56б. Меню здесь не соответствует утвержденным нормам, в частности занижен вес мяса, масла, некоторых других продуктов, недостает яиц. Претензии выставят поставщику продуктов. Подобные проверки в краевой столице продолжатся.

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