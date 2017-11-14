Детские сады Владивостока посетил ревизор. Видеорепортаж Анны Маричевой

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/sHye0cKMuAI?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первым проверку прошел детский сад «Солнечный лучик» на улице Терешковой, 5а. Проверяющих здесь не ждали, но тут же нашли для них бахилы и халаты. Иначе на пищеблок не попасть.

— Очень редко идет браковка, иногда, может, картошка где-то зеленая, я сразу возвращаю, без проблем все это.

Комиссия осмотрела холодильник, все помещения для продуктов, задала вопросы кладовщику и повару. Все ли устраивает в работе поставщиков, в полном ли объеме доставляются продукты, нет ли среди них полуфабрикатов. Все поставщики обязаны учитывать сезонность, предусматривать разнообразие блюд. В детских садах должно соблюдаться десятидневное меню, разработанное совместно со специалистами Роспотребнадзора с учетом норм здорового детского питания. В рацион должны входить кисломолочные продукты, рыба, мясо, фрукты, овощи, яйца и соки. Такое разнообразие оценили главные эксперты — дети.