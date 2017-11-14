Детские сады Владивостока посетил ревизор. Видеорепортаж Анны Маричевой

Первым проверку прошел детский сад «Солнечный лучик» на улице Терешковой, 5а. Проверяющих здесь не ждали, но тут же нашли для них бахилы и халаты. Иначе на пищеблок не попасть.
— Очень редко идет браковка, иногда, может, картошка где-то зеленая, я сразу возвращаю, без проблем все это.
Комиссия осмотрела холодильник, все помещения для продуктов, задала вопросы кладовщику и повару. Все ли устраивает в работе поставщиков, в полном ли объеме доставляются продукты, нет ли среди них полуфабрикатов. Все поставщики обязаны учитывать сезонность, предусматривать разнообразие блюд. В детских садах должно соблюдаться десятидневное меню, разработанное совместно со специалистами Роспотребнадзора с учетом норм здорового детского питания. В рацион должны входить кисломолочные продукты, рыба, мясо, фрукты, овощи, яйца и соки. Такое разнообразие оценили главные эксперты — дети.
Детский сад № 124 на улице Адмирала Кузнецова, 50А тоже прошел проверку. В холодильниках полный порядок, полуфабрикаты не используются, все продукты — с соблюдением сроков годности, вес их в блюде совпадает до грамма с прописанным в меню, утвержденным Роспотребнадзором. Серьезные нарушения комиссия нашла уже в саду № 30, на Адмирала Кузнецова, 56б. Меню здесь не соответствует утвержденным нормам, в частности занижен вес мяса, масла, некоторых других продуктов, недостает яиц. Претензии выставят поставщику продуктов. Подобные проверки в краевой столице продолжатся.