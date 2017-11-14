Буксуют все: в Хабаровске первый снегопад вновь подкрался незаметно

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Хабаровск, 14 ноября, AmurMedia.

Как всегда, полной неожиданностью для хабаровских автолюбителей стал приход зимы — со снегом, скользкими дорогами и нервотрепными пробками. Хотя докучливые синоптики не раз намекали: «готовьте зимние шины, будет снег!», услышали их далеко не все.

Стоит отметить, что сегодняшнее утро стало проблемным не только для беспечных ездоков, но и для ответственных автомобилистов. По всему городу рев буксующих автомобилей и автобусов, длинные-предлинные пробки и недовольные водители. Уровень большинства пробок, по данным Яндекс Пробки, зашкаливал, доходя до отметки «10».

Первый большой снег развязал языки: с утра бестактные горожане оживленно обсуждают, а где снегоуборочная техника? И жалуются, что, если на центральных магистралях еще видно, что посыпали песком, на периферийных улицах и особенно во дворах ничего не заметно. Свои «доколе» хабаровчане обращают главе управления дорог и внешнего благоустройства Олегу Гроо, так кстати вернувшемуся в мэрию.