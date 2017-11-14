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03:54 (мск), источник: AmurMedia.ru

Буксуют все: в Хабаровске первый снегопад вновь подкрался незаметно

Народная примета: зима приходит с Гроо.

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фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Хабаровск, 14 ноября, AmurMedia.

Как всегда, полной неожиданностью для хабаровских автолюбителей стал приход зимы — со снегом, скользкими дорогами и нервотрепными пробками. Хотя докучливые синоптики не раз намекали: «готовьте зимние шины, будет снег!», услышали их далеко не все.

Стоит отметить, что сегодняшнее утро стало проблемным не только для беспечных ездоков, но и для ответственных автомобилистов. По всему городу рев буксующих автомобилей и автобусов, длинные-предлинные пробки и недовольные водители. Уровень большинства пробок, по данным Яндекс Пробки, зашкаливал, доходя до отметки «10».

Первый большой снег развязал языки: с утра бестактные горожане оживленно обсуждают, а где снегоуборочная техника? И жалуются, что, если на центральных магистралях еще видно, что посыпали песком, на периферийных улицах и особенно во дворах ничего не заметно. Свои «доколе» хабаровчане обращают главе управления дорог и внешнего благоустройства Олегу Гроо, так кстати вернувшемуся в мэрию.

Всем злопыхателям ответственные лица в мэрии отвечают, что ночью на дороги вышли 28 машин, дорожные рабочие осуществляли посыпку дорог краевого центра противоскользящими материалами: песчано-соляной смесью — 384,8 тонны; реагентом — 22,7 тонны; солью — 13,2 тонны; гранодиаритом — 4,95 т. Несмотря на бодрые сообщения из мэрии, знающие люди говорят, что в Хабаровск, кажется, пришел первый в этом зимнем сезоне День жестянщика.

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