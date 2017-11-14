Буксуют все: в Хабаровске первый снегопад вновь подкрался незаметно
Народная примета: зима приходит с Гроо.
Народная примета: зима приходит с Гроо.
Хабаровск, 14 ноября, AmurMedia.
Как всегда, полной неожиданностью для хабаровских автолюбителей стал приход зимы — со снегом, скользкими дорогами и нервотрепными пробками. Хотя докучливые синоптики не раз намекали: «готовьте зимние шины, будет снег!», услышали их далеко не все.
Стоит отметить, что сегодняшнее утро стало проблемным не только для беспечных ездоков, но и для ответственных автомобилистов. По всему городу рев буксующих автомобилей и автобусов,
Первый большой снег развязал языки: с утра бестактные горожане оживленно обсуждают, а где снегоуборочная техника? И жалуются, что, если на центральных магистралях еще видно, что посыпали песком, на периферийных улицах и особенно во дворах ничего не заметно. Свои «доколе» хабаровчане обращают главе управления дорог и внешнего благоустройства Олегу Гроо, так кстати вернувшемуся в мэрию.
Всем злопыхателям ответственные лица в мэрии отвечают, что ночью на дороги вышли 28 машин, дорожные рабочие осуществляли посыпку дорог краевого центра противоскользящими материалами: