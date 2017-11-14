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15:01 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Фестиваль итальянского кино открывают в Новосибирске

Фестиваль итальянского кино открывают сегодня в Новосибирске.

Источник: Вести - Новосибирск

Принимает гостей кинотеатр «Победа». За две недели здесь покажут 21 фильм из Италии: художественные, документальные, короткометражки. Все картины — победители и номинанты международных фестивалей. Сегодня на экранах — комедия — «Закону тут не место». О выборах мэра в провинциальном городке. О предвыборных обещаниях и ожиданиях и реальных переменах. Почётный гость фестиваля — звезда современного итальянского кинематографа — Лучия Машино.

Завтра она представит публике мелодраму «Самая сильная любовь на земле», в которой исполнила главную роль. После сеанса — творческая встреча со зрителем.

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