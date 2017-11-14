В сериале «Очень странные дела» нашли отсылки к фильмам 70-х и 80-х годов
Пользователь Vimeo нашел в сериале «Очень странные дела» отсылки к классическим фильмам 1970−1980-х годов.
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Пользователь Vimeo нашел в сериале «Очень странные дела» отсылки к классическим фильмам 1970−1980-х годов.
В видео есть фрагменты из фильмов «Чужой», «Инопланетянин», «Сияние», «Кошмар на улице Вязов», «Близкие контакты третьей степени», «Балбесы» и других.
Первый сезон
Второй сезон