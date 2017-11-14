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10:15 (мск), источник: Esquire

В сериале «Очень странные дела» нашли отсылки к фильмам 70-х и 80-х годов

Пользователь Vimeo нашел в сериале «Очень странные дела» отсылки к классическим фильмам 1970−1980-х годов.

В видео есть фрагменты из фильмов «Чужой», «Инопланетянин», «Сияние», «Кошмар на улице Вязов», «Близкие контакты третьей степени», «Балбесы» и других.

Первый сезон

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй сезон

Во время загрузки произошла ошибка.
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 Анна Чиповская для Esquire
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