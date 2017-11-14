Штормовое предупреждение объявлено в Приморье

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 14 ноября, PrimaMedia.

На востоке и северо-востоке Приморья днем во вторник, 14 ноября, ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега с количеством от 15 до 25 миллиметров за 12 часов и менее, передает ИА PrimaMedia со ссылкой пресс-службу администрации Приморья.

Как сообщили в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, осадки будут сопровождаться сильным ветром от 13 до 18 метров в секунду, порывами до 23 метров в секунду. Такие погодные условия приведут к сильным гололедным явлениям на дорогах.

Специалисты рекомендуют на время непогоды отложить поездки за пределы населенных пунктов. Рекомендуется также без веских причин не выезжать на личном автотранспорте, чтобы не подвергать себя ненужному риску и не мешать работе по очистке дорог — следует быть внимательнее за рулем и не оставлять транспортные средства на проезжей части.