Штормовое предупреждение объявлено в Приморье
В связи с прохождением фронтальных разделов циклона, в крае ожидается значительное ухудшение погоды.
В связи с прохождением фронтальных разделов циклона, в крае ожидается значительное ухудшение погоды.
Владивосток, 14 ноября, PrimaMedia.
На востоке и
Как сообщили в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, осадки будут сопровождаться сильным ветром от 13 до 18 метров в секунду, порывами до 23 метров в секунду. Такие погодные условия приведут к сильным гололедным явлениям на дорогах.
Специалисты рекомендуют на время непогоды отложить поездки за пределы населенных пунктов. Рекомендуется также без веских причин не выезжать на личном автотранспорте, чтобы не подвергать себя ненужному риску и не мешать работе по очистке дорог — следует быть внимательнее за рулем и не оставлять транспортные средства на проезжей части.
Во избежание ДТП на скользкой трассе, водителям необходимо заменить летнюю резину на зимнюю. Пешеходам также необходимо быть предельно бдительными и не нарушать правила дорожного движения.