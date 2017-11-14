Население Приморья катастрофически сокращается
Население Приморского края постепенно сокращается. Только за первые девять месяцев текущего года оно уменьшилось на 8,5 тысячи человек и составило 1 миллион 914 тысяч 600 человек, сообщает «Deita. ru».
Население Приморского края постепенно сокращается. Только за первые девять месяцев текущего года оно уменьшилось на 8,5 тысячи человек и составило 1 миллион 914 тысяч 600 человек, сообщает «Deita. ru».
Как рассказали в
Так, за
Отметим, значительно сократилось число смертей от заболеваний, в частности от болезней органов дыхания и пищеварения. При этом люди все чаще умирают, что называется, «от старости». Мужская смертность традиционно превысила женскую, в этом году на 13,7 процента. А показатель младенческой смертности ненамного, но сократился по сравнению с прошлым годом.
Также в
Екатерина Лапкина.