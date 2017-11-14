Население Приморья катастрофически сокращается

Источник: ДЕЙТА

Как рассказали в пресс-службе Приморскстата, сокращение численности происходило как за счет миграционного оттока — 60,3 процента, так и по причине естественной убыли — 39,7 процента. То есть число родившихся в этом году значительно меньше тех, кто умер.

Так, за январь-сентябрь 2017 года число умерших превысило число родившихся на 21,5 процента, при этом годом ранее — за январь-сентябрь2016 года — всего лишь на 2,7 процента. В целом, за первые три квартала года умерло 19,1 тысячи человек.

Отметим, значительно сократилось число смертей от заболеваний, в частности от болезней органов дыхания и пищеварения. При этом люди все чаще умирают, что называется, «от старости». Мужская смертность традиционно превысила женскую, в этом году на 13,7 процента. А показатель младенческой смертности ненамного, но сократился по сравнению с прошлым годом.

Также в пресс-службе Приморскстата уверяют, что число заключенных браков в этом году по сравнению с прошлым увеличилось на 2,9 процента и составило 11,9 тысячи браков. Число же разводов наоборот уменьшилось. В этом году приняли решение прекратить свои отношения 573 пары, тогда как в 2016-м их было 597.