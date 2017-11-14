Хабаровчанам «не светит» новая остановка на улице Правобережной
Жителям Краснофлотского района придётся и дальше тратить на дорогу до автобуса по 20−30 минут.
Жителям Краснофлотского района придётся и дальше тратить на дорогу до автобуса по 20−30 минут.
Пенсионеры, ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья и обычные жители Краснофлотского района всё также будут тратить около 20−30 минут на путь до остановки. О невозможности организовать подъезд общественного транспорта в районе
В настоящее время идти до ближайшей остановки жителям района приходится полтора километра. Между тем помимо жилых домов там находится центр по работе с населением и районный совет ветеранов. Многочисленные обращения и жалобы достигли определённой цели — хабаровский перевозчик Владимир Шадуя направил обращение в администрацию города с просьбой разрешить ему проложить там маршрут.
«Комиссия провела исследование ещё в сентябре по обращению жителей, чтобы установить возможность нового или изменения ныне существующего маршрута по улицам
Изначально улицу Правобережную реконструировали, чтобы разгрузить Тихоокеанскую. И её проект не был рассчитан на движение общественного транспорта
«Минимальная стоимость реконструкции одного километра дороги составит 18 миллионов рублей. У нас в городе разве есть такие деньги? Хотя мы всё равно не получим разрешения на движение общественного транспорта. Прежде всего не согласует ГИБДД. Кому надо брать на себя такую ответственность?» — отметил депутат городской думы Виктор Коновалов.
Инициативные депутаты предложили подойти к проекту комплексно — построить остановки, площадку для разворотов или проложить объездной маршрут, разработать дорожную карту.