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04:37 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчанам «не светит» новая остановка на улице Правобережной

Жителям Краснофлотского района придётся и дальше тратить на дорогу до автобуса по 20−30 минут.

Источник: Восток Медиа

Пенсионеры, ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья и обычные жители Краснофлотского района всё также будут тратить около 20−30 минут на путь до остановки. О невозможности организовать подъезд общественного транспорта в районе Бойко-Павлова от улицы Тихоокеанской до Правобережной заявили на заседании комитета по городскому хозяйству хабаровской городской думы.

В настоящее время идти до ближайшей остановки жителям района приходится полтора километра. Между тем помимо жилых домов там находится центр по работе с населением и районный совет ветеранов. Многочисленные обращения и жалобы достигли определённой цели — хабаровский перевозчик Владимир Шадуя направил обращение в администрацию города с просьбой разрешить ему проложить там маршрут.

«Комиссия провела исследование ещё в сентябре по обращению жителей, чтобы установить возможность нового или изменения ныне существующего маршрута по улицам Бойко-Павлово и Правобережного. Его результаты показали, что построенные дома и условия видимости не позволяют построить разворотную площадку», — сообщила заместитель начальника управления транспорта администрации города Ольга Симакова.

Изначально улицу Правобережную реконструировали, чтобы разгрузить Тихоокеанскую. И её проект не был рассчитан на движение общественного транспорта из-за недостаточной ширины полос. По словам чиновника, остановки по требованию станут грубым нарушением правил дорожного движения.

«Минимальная стоимость реконструкции одного километра дороги составит 18 миллионов рублей. У нас в городе разве есть такие деньги? Хотя мы всё равно не получим разрешения на движение общественного транспорта. Прежде всего не согласует ГИБДД. Кому надо брать на себя такую ответственность?» — отметил депутат городской думы Виктор Коновалов.

Инициативные депутаты предложили подойти к проекту комплексно — построить остановки, площадку для разворотов или проложить объездной маршрут, разработать дорожную карту.

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