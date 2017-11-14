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08:23 (мск), источник: ИА Башинформ

Композитор Рим Хасанов станет Почётным гражданином Уфы

УФА, 14 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Рим Хасанов станет «Почётным гражданином города Уфы». Решение о присвоении известному композитору почётного звания будет принято на заседании горсовета Уфы 15 ноября. Народные избранники отметили многолетнюю творческую деятельность, выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры, активное участие в культурной и общественной жизни столицы и республики знаменитого земляка.

Источник: Башинформ

Рим Хасанов — заслуженный деятель искусств Башкирской АССР, член Союза композиторов СССР, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая.

В список Почётных граждан входят Рима Баталова, Михаил Чванов, Равиль Бикбаев, Зухра Валеева, Гюлли Мубарякова, Миляуша Муртазина, Рашит Бадыков.

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