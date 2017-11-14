Композитор Рим Хасанов станет Почётным гражданином Уфы

УФА, 14 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Рим Хасанов станет «Почётным гражданином города Уфы». Решение о присвоении известному композитору почётного звания будет принято на заседании горсовета Уфы 15 ноября. Народные избранники отметили многолетнюю творческую деятельность, выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры, активное участие в культурной и общественной жизни столицы и республики знаменитого земляка.