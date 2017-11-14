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05:19 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярская школа № 152 выиграла грант на обустройство двора

Два миллиона на обустройство своего двора выиграла школа № 152 Красноярска. И как оказалось, повезло не только ученикам, но и жильцам всех домов в округе. Теперь в общем доступе современные уличные тренажёры, а ещё появится велопарковка и трасса для радиоуправляемых машин.

Источник: Вести - Красноярск

Школа 152 — место притяжения для всего молодого микрорайона Ястынка. Педагоги с учениками разработали проект благоустройства территории и отправили на конкурс РУСАЛа. Компания уже много лет в городах своего присутствия распределяет гранты, направленные на создание общественных и культурных пространств.

«В 2017 году общий бюджет инвестирования составил 9,5 миллионов. 5 миллионов распределились на четыре школы. Чем уникальна эта школа. Всё голосование у нас проходило онлайн, микрорайон Ястынка по проекту “Ястынка”, как они его назвали, набрал наибольшее количество голосов», — пояснил управляющий директор «РУСАЛ Красноярск» Евгений Курьянов.

Руководитель проекта «Ястынка» говорит, пустым этот двор не бывает. «Поэтому и родилась идея, чтобы на нашей территории собирались все жители микрорайона с целью не только спортивных мероприятий, но и досуговых», — пояснила руководитель проекта «Ястынка» школы № 152 Наталья Лебедева.

Грант от РУСАЛа — два миллиона, столько же привлекла школа. Разбили дорожки, уложили безопасное покрытие, установили велопарковку, создали мечту мальчишек — трассу для радиоуправляемых машин. Появились современные уличные тренажёры, заниматься на которых могут все желающие, вне зависимости от состояния здоровья и уровня физической подготовки. Весной в новом парке проведут озеленение, посадят две сотни берёз и живую изгородь из сирени.


Мария СЕМЁНОВА

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