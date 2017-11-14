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05:21 (мск), источник: Вести - Красноярск

В детсаду № 40 демонтируют игровую площадку

Ещё не успели достроить и уже начали разбирать. В Красноярске в детском саду № 40 рабочие демонтируют игровую площадку. Об этом сообщили обеспокоенные телезрители.

Напомним, детский смех в стенах учреждения должен был зазвучать ещё полтора года назад, но стройка до сих пор в замороженном состоянии.

Владислав ТАМОШАУСКАС



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