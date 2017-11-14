В детсаду № 40 демонтируют игровую площадку
Ещё не успели достроить и уже начали разбирать. В Красноярске в детском саду № 40 рабочие демонтируют игровую площадку. Об этом сообщили обеспокоенные телезрители.
Ещё не успели достроить и уже начали разбирать. В Красноярске в детском саду № 40 рабочие демонтируют игровую площадку. Об этом сообщили обеспокоенные телезрители.
Напомним, детский смех в стенах учреждения должен был зазвучать ещё полтора года назад, но стройка до сих пор в замороженном состоянии.
Владислав ТАМОШАУСКАС