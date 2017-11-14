Шарыповский драмтеатр представил премьеру нового спектакля
Шарыповский драмтеатр выпустил премьеру нового спектакля. При этом сам зал претерпел масштабные изменения.
Шарыповский драмтеатр выпустил премьеру нового спектакля. При этом сам зал претерпел масштабные изменения.
Снежана Лобастова в постановке «Гроза» по Островскому выступает в двух ипостасях — и актрисы, и режиссёра. По её задумке вся труппа на сцене в кровавых костюмах и с хлыстами в руках. Премьера спектакля — это ещё и первый выход на сцену после реконструкции.
На оборудование потрачено более пяти миллионов рублей. Всё благодаря партийному проекту «Единой России» «Театры малых городов». В том же Шарыпове центр культурной жизни находится в бывшем ангаре и во время пьесы в коридоре приходится говорить шёпотом.
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Тем временем в зале заняты все 120 мест. Театралы приехали даже из соседних городов и деревень. Николай Идатчиков проделал путь в сто километров из Приреченска. «Это здорово смотреть, игра прекрасная. Режиссёр хозяин пьесы», — поделился педагог.
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Премьеры могут увидеть жители Железногорска, Ачинска, Норильска, Лесосибирска и Канска. В следующем году по программе планируют обновить и единственный в России сельский театр в Мотыгине.
Роман РЫКОВ