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05:21 (мск), источник: Вести - Красноярск

Шарыповский драмтеатр представил премьеру нового спектакля

Шарыповский драмтеатр выпустил премьеру нового спектакля. При этом сам зал претерпел масштабные изменения.

Снежана Лобастова в постановке «Гроза» по Островскому выступает в двух ипостасях — и актрисы, и режиссёра. По её задумке вся труппа на сцене в кровавых костюмах и с хлыстами в руках. Премьера спектакля — это ещё и первый выход на сцену после реконструкции.

На оборудование потрачено более пяти миллионов рублей. Всё благодаря партийному проекту «Единой России» «Театры малых городов». В том же Шарыпове центр культурной жизни находится в бывшем ангаре и во время пьесы в коридоре приходится говорить шёпотом.

Шарыповский драматический — ровесник города. Ему 35 лет. Он был основан комсомольцами-добровольцами как народный театр. А нынче он собирает престижные награды. Например, актёр Хёльгер Мюнценмайер получил «Золотую маску» за лучшую роль второго плана в спектакле «Жили-были».

Тем временем в зале заняты все 120 мест. Театралы приехали даже из соседних городов и деревень. Николай Идатчиков проделал путь в сто километров из Приреченска. «Это здорово смотреть, игра прекрасная. Режиссёр хозяин пьесы», — поделился педагог.

Субсидии в крае получили восемь театров. 47 миллионов потратили не только на подмостки, но и на ценный опыт. «Они могли приглашать режиссёров-постановщиков из других городов, например, из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода. В ходе этого проекта в этом году репертуарный план театров обновлён на 22 спектакля», — отметила депутат Законодательного собрания Красноярского края Вера Оськина.

Премьеры могут увидеть жители Железногорска, Ачинска, Норильска, Лесосибирска и Канска. В следующем году по программе планируют обновить и единственный в России сельский театр в Мотыгине.


Роман РЫКОВ

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