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05:24 (мск), источник: АиФ Красноярск

Улицу Диктатуры Пролетариата в Красноярске решили оставить односторонней

Первоначально движение на ней ограничили из-за ремонта дорог в центре.

В Красноярске ул. Диктатуры Пролетариата хотят навсегда оставить односторонней, сообщают в мэрии.

Сейчас она в одностороннем режиме, который был введён 20 мая из-за ремонта дорог в центре. Автотранспорт может двигаться только со стороны Енисея в сторону Караульной горы.

«Однако анализ транспортных потоков показал, что в таком режиме улица обладает хорошей пропускной способностью», — сообщают в администрации города. Поэтому решено продлить введение одностороннего движения по ул. Диктатуры Пролетариата на участке от ул. Дубровинского до ул. Карла Маркса пока до 12 декабря. Специалисты МКУ «УДИБ» будут и дальше изучать транспортные потоки. Возможно, улица так и останется односторонней.

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