Первый пеший ледовый переход через Лену открылся в Киренске

Первый пеший ледовый переход через реку Лена открылся в Киренске. Как 14 ноября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, после технического освидетельствования, проведенного государственными инспекторами по маломерным судам Киренского инспекторского участка и специалистами местной администрации, пеший переход по льду «Киренск — мкр-н Мельничный» был признан безопасным для эксплуатации.

Переход огорожен вехами, оснащен спасательными досками, шестами и информационными стендами. Инспекторы подчеркивают, что движение по льду на данном участке разрешено только для пешеходов — выезд автотранспорта категорически запрещен, о чем свидетельствуют соответствующие дорожные знаки. Переход через реку Лену будет эксплуатироваться в течение всего осенне-зимнего периода при ежедневном контроле толщины и структуры льда.