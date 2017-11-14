Первый пеший ледовый переход через Лену открылся в Киренске
Первый пеший ледовый переход через реку Лена открылся в Киренске.
Первый пеший ледовый переход через реку Лена открылся в Киренске.
Первый пеший ледовый переход через реку Лена открылся в Киренске. Как 14 ноября 2017 года сообщила
Переход огорожен вехами, оснащен спасательными досками, шестами и информационными стендами. Инспекторы подчеркивают, что движение по льду на данном участке разрешено только для пешеходов — выезд автотранспорта категорически запрещен, о чем свидетельствуют соответствующие дорожные знаки. Переход через реку Лену будет эксплуатироваться в течение всего