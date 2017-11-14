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05:25 (мск), источник: Baikal-info.ru

Первый пеший ледовый переход через Лену открылся в Киренске

Первый пеший ледовый переход через реку Лена открылся в Киренске.

Первый пеший ледовый переход через реку Лена открылся в Киренске. Как 14 ноября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, после технического освидетельствования, проведенного государственными инспекторами по маломерным судам Киренского инспекторского участка и специалистами местной администрации, пеший переход по льду «Киренск — мкр-н Мельничный» был признан безопасным для эксплуатации.

Переход огорожен вехами, оснащен спасательными досками, шестами и информационными стендами. Инспекторы подчеркивают, что движение по льду на данном участке разрешено только для пешеходов — выезд автотранспорта категорически запрещен, о чем свидетельствуют соответствующие дорожные знаки. Переход через реку Лену будет эксплуатироваться в течение всего осенне-зимнего периода при ежедневном контроле толщины и структуры льда.

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