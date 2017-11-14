Ученые рассказали, как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Источник: AP 2017

Исследование, проводившееся среди 200 тысяч человек, показало, что все виды орехов помогают предотвратить самую частую причину смерти.

Люди, употреблявшие миндаль, фундук, кешью, фисташки или пеканы в пищу два или более раз в неделю, были на 23 и 15 процентов соответственно менее склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Такое же количество арахиса, который на самом деле не является орехом, снижало риски сердечно-сосудистых заболеваний на 15 и 13 процентов соответственно.

Читайте также Ученые назвали продукт, который поможет замедлить старение

При употреблении одной горсти грецких орехов в неделю или более снижало риски болезней на 21 и 19 процентов соответственно.

У орехов уже находили полезные свойства благодаря содержащихся в них антиоксидантам, белкам, питательным веществам, минералам и пищевым волокнам. Помимо сердечно-сосудистых заболеваний, орехи предупреждают и другие болезни, в том числе рак, диабет, болезни дыхательных путей и деменцию.