Ученые рассказали, как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Две горсти орехов в неделю могут снизить риск
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Две горсти орехов в неделю могут снизить риск
Исследование, проводившееся среди 200 тысяч человек, показало, что все виды орехов помогают предотвратить самую частую причину смерти.
Люди, употреблявшие миндаль, фундук, кешью, фисташки или пеканы в пищу два или более раз в неделю, были на 23 и 15 процентов соответственно менее склонны к
Такое же количество арахиса, который на самом деле не является орехом, снижало риски
При употреблении одной горсти грецких орехов в неделю или более снижало риски болезней на 21 и 19 процентов соответственно.
У орехов уже находили полезные свойства благодаря содержащихся в них антиоксидантам, белкам, питательным веществам, минералам и пищевым волокнам. Помимо
«Наше исследование подтвердило рекомендации включать в рацион различные виды орехов, чтобы сократить риск хронических заболеваний», — заявила ведущий автор исследования, диетолог Марта