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05:41 (мск), источник: РИА Новости

Ученые рассказали, как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Две горсти орехов в неделю могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний почти на четверть, пишет Daily Mail со ссылкой на ученых из Гарвардского университета.

Источник: AP 2017

Исследование, проводившееся среди 200 тысяч человек, показало, что все виды орехов помогают предотвратить самую частую причину смерти.

Люди, употреблявшие миндаль, фундук, кешью, фисташки или пеканы в пищу два или более раз в неделю, были на 23 и 15 процентов соответственно менее склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Такое же количество арахиса, который на самом деле не является орехом, снижало риски сердечно-сосудистых заболеваний на 15 и 13 процентов соответственно.

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При употреблении одной горсти грецких орехов в неделю или более снижало риски болезней на 21 и 19 процентов соответственно.

У орехов уже находили полезные свойства благодаря содержащихся в них антиоксидантам, белкам, питательным веществам, минералам и пищевым волокнам. Помимо сердечно-сосудистых заболеваний, орехи предупреждают и другие болезни, в том числе рак, диабет, болезни дыхательных путей и деменцию.

«Наше исследование подтвердило рекомендации включать в рацион различные виды орехов, чтобы сократить риск хронических заболеваний», — заявила ведущий автор исследования, диетолог Марта Гуаш-Ферре.

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