Администрация Хабаровска: Снегопад не стал сюрпризом для городских служб
Сейчас на дорогах работают свыше 125 спецмашин.
Сейчас на дорогах работают свыше 125 спецмашин.
Все службы Хабаровска, отвечающие за уборку снега, работают в штатном режиме. Техника вышла на дороги в девять утра, специалисты трудились и ночью. О том, как идет снегоуборка, рассказал заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Чернышов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
«Ночью на уборке улиц была задействована 31 единица техники. Сейчас по хабаровским дорогам курсируют 128 спецавтомашин — и это не считая спецтехники, которую используют предприятия и организации города. Посыпку дорог
Сейчас на дорогах работают грейдеры, МАЗы с отвалами и щетками, песко- и реагенторазбрасыватели, фронтальные погрузчики.
«Работа идет в штатном режиме. Снегопад для городских служб сюрпризом не стал — его ждали и к нему тщательно готовились. В ночную смену снегоуборочные автоколонны, помимо зачистки городских магистралей, займутся уборкой прибордюрной зоны», — добавил Сергей Чернышов.
По его словам, жилищные организации города также были готовы к снегопаду. Сейчас тротуары и подходы к подъездам расчищают около 900 дворников.