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06:11 (мск), источник: Губерния онлайн

Администрация Хабаровска: Снегопад не стал сюрпризом для городских служб

Сейчас на дорогах работают свыше 125 спецмашин.

Источник: Агентство «Москва»

Все службы Хабаровска, отвечающие за уборку снега, работают в штатном режиме. Техника вышла на дороги в девять утра, специалисты трудились и ночью. О том, как идет снегоуборка, рассказал заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Чернышов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации краевой столицы.

«Ночью на уборке улиц была задействована 31 единица техники. Сейчас по хабаровским дорогам курсируют 128 спецавтомашин — и это не считая спецтехники, которую используют предприятия и организации города. Посыпку дорог песчано-соляной смесью и противогололедным реагентом “Бионорд” начали, едва пошел снег. Особый упор делаем на перекрестки, спуски-подъемы, остановки общественного транспорта. В течение дня талые снежные массы сгребут с проезжей части, а затем посыплют трассы вновь», — сказал Сергей Чернышов.

Сейчас на дорогах работают грейдеры, МАЗы с отвалами и щетками, песко- и реагенторазбрасыватели, фронтальные погрузчики.

«Работа идет в штатном режиме. Снегопад для городских служб сюрпризом не стал — его ждали и к нему тщательно готовились. В ночную смену снегоуборочные автоколонны, помимо зачистки городских магистралей, займутся уборкой прибордюрной зоны», — добавил Сергей Чернышов.

По его словам, жилищные организации города также были готовы к снегопаду. Сейчас тротуары и подходы к подъездам расчищают около 900 дворников.

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Администрация Хабаровска: Снегопад не стал сюрпризом для городских служб
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