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08:20 (мск), источник: ИА Башинформ

Жительницу Башкирии с детьми эвакуировали из горячей точки Сирии

УФА, 14 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В списке 12 женщин и 29 детей, спасенных из горячих точек Сирии, доставленных накануне вечером спецрейсом в Грозный, оказалась жительница Башкирии с детьми. Поиски и эвакуация более 40 возвращенных в Грозный женщин и детей из России, Узбекистана и Казахстана велись около двух месяцев. Операция по спасению людей проводилась при содействии Минобороны РФ, сообщает ТАСС.

После прохождения таможенных процедур и медосмотра возвратившихся пустили к родным, которые с нетерпением ожидали их в зале аэропорта. Состояние здоровья прибывших удовлетворительное.

«Это другая реальность, я как два года назад туда попала, все время искала пути вывести своих детей оттуда. Мы не ожидали, что такая помощь будет, и благодарны за то, что нас оставили. Там оказалась, как и многие другие женщины, из-за своего мужа, который вывез наших детей. Я поехала за своими детьми и думаю, что так поступила бы каждая мать», — рассказал Ралина Шарипова из Башкирии, которая смогла возвратиться домой с группой спасенных женщин и детей.

Женщины, доставленные в понедельник спецрейсом из Сирии в Грозный, готовы при необходимости предстать перед законом РФ. Перед вылетом они дали письменное подтверждение, что они возвращаются на родину добровольно.

«Они знали, куда шли. Если они нарушили закон до того, как покинули территорию РФ, и в отношении них возбуждены уголовные дела, то они должны перед судом ответить за то, в чем их обвиняют правоохранительные органы. С каждого мы получили расписку, что он возвращается на родину по своей воле и готов в случае необходимости предстать перед судом. Мы задали вопрос, есть ли женщины, которые хотят отправить детей, а сами остаться, таких не было», — рассказал сенатор Зияд Сабсаби.

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