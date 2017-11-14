Жительницу Башкирии с детьми эвакуировали из горячей точки Сирии

После прохождения таможенных процедур и медосмотра возвратившихся пустили к родным, которые с нетерпением ожидали их в зале аэропорта. Состояние здоровья прибывших удовлетворительное.

«Это другая реальность, я как два года назад туда попала, все время искала пути вывести своих детей оттуда. Мы не ожидали, что такая помощь будет, и благодарны за то, что нас оставили. Там оказалась, как и многие другие женщины, из-за своего мужа, который вывез наших детей. Я поехала за своими детьми и думаю, что так поступила бы каждая мать», — рассказал Ралина Шарипова из Башкирии, которая смогла возвратиться домой с группой спасенных женщин и детей.

Женщины, доставленные в понедельник спецрейсом из Сирии в Грозный, готовы при необходимости предстать перед законом РФ. Перед вылетом они дали письменное подтверждение, что они возвращаются на родину добровольно.