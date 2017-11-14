Синоптики не объявляли штормового предупреждения в Приморье
Сообщение о неблагоприятном погодном явлении распространяется лишь на отдельные районы края.
Сообщение о неблагоприятном погодном явлении распространяется лишь на отдельные районы края.
Владивосток, 14 ноября, PrimaMedia.
На востоке и
Накануне «штормовое предупреждение» начало появляться в отдельных СМИ и группах в социальных сетях, однако, как уточнили специалисты Примгидромета, «штормовое» синоптики не объявляли и считают употребление этого термина некорректным. Тем не менее, в связи с непогодой специалисты рекомендуют на время отложить поездки за пределы населённых пунктов.
Рекомендуется также без веских причин не выезжать на личном автотранспорте, чтобы не подвергать себя ненужному риску и не мешать работе по очистке дорог — следует быть внимательнее за рулём и не оставлять транспортные средства на проезжей части.
Во избежание ДТП на скользкой трассе, водителям необходимо заменить летнюю резину на зимнюю. Пешеходам также необходимо быть предельно бдительными и не нарушать правила дорожного движения.