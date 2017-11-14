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07:38 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Синоптики не объявляли штормового предупреждения в Приморье

Сообщение о неблагоприятном погодном явлении распространяется лишь на отдельные районы края.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 81% 769 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 14 ноября, PrimaMedia.

На востоке и северо-востоке Приморья сегодня, 14 ноября, ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега с количеством от 15 до 25 миллиметров за 12 часов и менее. Осадки будут сопровождаться сильным ветром от 13 до 18 метров в секунду, порывами до 23 метров в секунду. Такие погодные условия приведут к сильным гололедным явлениям на дорогах. Ухудшение погоды носит локальный характер, поэтому сообщение о неблагоприятном погодном явлении было объявлено лишь в отдельных районах края, сообщил ИА PrimaMedia сайт Примпогода.

Накануне «штормовое предупреждение» начало появляться в отдельных СМИ и группах в социальных сетях, однако, как уточнили специалисты Примгидромета, «штормовое» синоптики не объявляли и считают употребление этого термина некорректным. Тем не менее, в связи с непогодой специалисты рекомендуют на время отложить поездки за пределы населённых пунктов.

Рекомендуется также без веских причин не выезжать на личном автотранспорте, чтобы не подвергать себя ненужному риску и не мешать работе по очистке дорог — следует быть внимательнее за рулём и не оставлять транспортные средства на проезжей части.

Во избежание ДТП на скользкой трассе, водителям необходимо заменить летнюю резину на зимнюю. Пешеходам также необходимо быть предельно бдительными и не нарушать правила дорожного движения.

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