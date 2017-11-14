Браконьеры заманивают приморских животных в электрочистилище
Новым варварским способом орудуют браконьеры в Приморье, сообщает Deita. ru.
Новым варварским способом орудуют браконьеры в Приморье, сообщает Deita. ru.
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Электрическое средство вызвало недоумение у специалистов. Понятно это стало лишь в ходе проведения разбирательства.
Мощный преобразователь электрического тока с проводами создавал зону поражения электрическим током высокого напряжения, протяженностью до 500 метров. Попав в нее, животное непременно погибает. Такой жестокий способ охоты представляет реальную угрозу жизни и здоровью не только животных, но и людей, которые могут обнаружить опасную находку.
Мужчина признался, что идею такой охоты нашел в Интернете, там же и приобрел устройство. Разбирательство продолжается, по его результатам будет принято правовое решение, сообщают пограничники Приморья.
Михаил Грач.