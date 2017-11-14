Браконьеры заманивают приморских животных в электрочистилище

Источник: ДЕЙТА

В Камень-Рыболове сотрудники обнаружили и задержали вблизи линии границы нарушителя. Для 44-летнего иностранца появление российских пограничников стало полной неожиданностью — настолько он был увлечен разделкой туши крупного кабана. У мужчины при себе были обнаружены нож и странное электротехническое устройство с аккумуляторной батареей.

Электрическое средство вызвало недоумение у специалистов. Понятно это стало лишь в ходе проведения разбирательства.

Мощный преобразователь электрического тока с проводами создавал зону поражения электрическим током высокого напряжения, протяженностью до 500 метров. Попав в нее, животное непременно погибает. Такой жестокий способ охоты представляет реальную угрозу жизни и здоровью не только животных, но и людей, которые могут обнаружить опасную находку.

Мужчина признался, что идею такой охоты нашел в Интернете, там же и приобрел устройство. Разбирательство продолжается, по его результатам будет принято правовое решение, сообщают пограничники Приморья.