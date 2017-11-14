Теплоснабжение в Спасске-Дальнем восстановлено

Как сообщили в пресс-службе «Примтеплоэнерго», основной порыв на теплоносителе, из-за чего произошло существенное снижение давления, случился 13 ноября в подвале одного из домов Спасска-Дальнего. Это — зона ответственности управляющей компании, обслуживающий данный дом. Кроме того, небольшой порыв диаметром с иголку был обнаружен специалистами «Примтеплоэнерго» на тепловой сети. Все работы по устранению двух данных порывов были произведены в тот же день в кратчайшие сроки, в настоящее время теплоснабжение осуществляется в штатном режиме.