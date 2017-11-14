Новую подпорную стену возводят в центре Владивостока

Владивосток, 14 ноября, PrimaMedia.

В районе дома № 26 на улице Муравьева-Амурского во Владивостоке ведутся работы по возведению новой подпорной стены. Здесь взамен старой разрушенной подпорки появится новая конструкция длиной 35 метров. Работы производит подрядная организация по заказу администрации города Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт администрации Владивостока.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства, на данном участке сейчас проводятся земляные работы и монтируются сваи основания. После этого строители сделают наливную плиту и приступят к возведению подпорной стены из железобетонных блоков высотой порядка семи метров. Здесь также будет восстановлен участок системы ливневой канализации.