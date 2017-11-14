Новую подпорную стену возводят в центре Владивостока
Взамен старой разрушенной подпорки появится новая конструкция длиной 35 метров.
Взамен старой разрушенной подпорки появится новая конструкция длиной 35 метров.
Владивосток, 14 ноября, PrimaMedia.
В районе дома № 26 на улице
Как рассказали в управлении дорог и благоустройства, на данном участке сейчас проводятся земляные работы и монтируются сваи основания. После этого строители сделают наливную плиту и приступят к возведению подпорной стены из железобетонных блоков высотой порядка семи метров. Здесь также будет восстановлен участок системы ливневой канализации.
Напомним, что в связи со строительством подпорной стены и в целях обеспечения безопасности ограничено движение и парковка транспортных средств по улице Славянской от дома № 26а по улице