Школьник спас рыбаков в Искитимском районе

Когда прибежала соседка и сказала, что на реке тонут два рыбака, 11-классник Андрей Степанов из села Бурмистрово не растерялся. Вооружившись веревкой и палкой, он вытащил из реки полузатопленную резиновую лодку с двумя мужчинами. Говорит, действовал четко.

Оказалось, что местные рыбаки, невзирая на погоду, решили порыбачить. Они протянули по только установившемуся льду резиновую лодку и спустили ее на воду. Видимо, у берега слой льда был толще и не позволил им провалиться, а когда загрузились в лодку и отплыли на пару десятков метров, она стала быстро набирать воду. Скорее всего, резину разрезал острый лед. Мужчины уже были по пояс в воде, один из них снял болотные сапоги, чтобы не тянули под воду, второй еще не успел.

Андрей оценил ситуацию и начал действовать с помощью подручных средств. «Я хорошо плаваю, но в реку лезть не решился, — рассказывает парень. — Вода ледяная, если сведет ноги, утонем все вместе». Он нашел длинную палку, привязал к ней веревку и начал закидывать как удочку. Со второго раза удалось достать до лодки. А вот вытянуть ее оказалось непросто — мешали льдины, которые не давали подойти к берегу.

Андрей Степанов показал место, где чуть не случилась трагедия. Фото автора.

В какой-то момент веревка не выдержала напряжения и лопнула. Андрей быстро ее вытянул, вновь связал, используя надежные узлы, пробрался поближе к лодке по полуразвалившемуся причалу и вновь закинул веревку рыбакам. В самый напряженный момент парень понял, что сил не хватает. И тогда пришла помощь в лице еще одного местного жителя — Александра. Вдвоем они вытянули лодку на берег, быстро переодели рыбаков в сухую одежду.