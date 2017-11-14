Школьник спас рыбаков в Искитимском районе
Школьник из многодетной семьи Искитимского района Новосибирской области спас жизни рыбакам, тонущим на резиновой лодке. Парню пригодился опыт, полученный в туристическом кружке, и помощь односельчанина.
Школьник из многодетной семьи Искитимского района Новосибирской области спас жизни рыбакам, тонущим на резиновой лодке. Парню пригодился опыт, полученный в туристическом кружке, и помощь односельчанина.
Когда прибежала соседка и сказала, что на реке тонут два рыбака, 11-классник Андрей Степанов из села Бурмистрово не растерялся. Вооружившись веревкой и палкой, он вытащил из реки полузатопленную резиновую лодку с двумя мужчинами. Говорит, действовал четко.
Оказалось, что местные рыбаки, невзирая на погоду, решили порыбачить. Они протянули по только установившемуся льду резиновую лодку и спустили ее на воду. Видимо, у берега слой льда был толще и не позволил им провалиться, а когда загрузились в лодку и отплыли на пару десятков метров, она стала быстро набирать воду. Скорее всего, резину разрезал острый лед. Мужчины уже были по пояс в воде, один из них снял болотные сапоги, чтобы не тянули под воду, второй еще не успел.
Андрей оценил ситуацию и начал действовать с помощью подручных средств. «Я хорошо плаваю, но в реку лезть не решился, — рассказывает парень. — Вода ледяная, если сведет ноги, утонем все вместе». Он нашел длинную палку, привязал к ней веревку и начал закидывать как удочку. Со второго раза удалось достать до лодки. А вот вытянуть ее оказалось непросто — мешали льдины, которые не давали подойти к берегу.
Андрей Степанов показал место, где чуть не случилась трагедия. Фото автора.
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Андрей Степанов — спортивная гордость села Бурмистрово, имеет третий разряд по спортивному туризму и первый — по легкой атлетике. Занимается футболом, одним из первых сдал нормативы ГТО на золотой значок. А еще он хорошо учится в школе, претендует на медаль «За особые успехи в учении», собирается поступать в НГТУ по примеру одного из старших братьев. В семье Степановых семь детей. Старшие уже живут своими семьями, младшие учатся. Мама Андрея Евгения Степанова награждена медалью «За материнскую доблесть».