Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Правительство хочет выплатить пенсионерам дополнительные 5000 руб
Покончил с собой телеведущий Борис Ноткин
Наоми Кэмпбелл в календаре Pirelli сейчас и 30 лет назад (фото)
Украинские политики хотят уничтожить самолет "Руслан"
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
Правительство хочет выплатить пенсионерам дополнительные 5000 руб
СМИ: Жванецкий растроган прощанием с Задорновым
Слепаков резко ответил на посмертную критику Задорнова
Трамп высказался о категоричности Путина
«12 лет за спиной»: Лорак поведала об отношениях с мужем
СМИ: звезда 80-х Катя Семенова сообщила диагноз
49-летняя Валерия в шикарном наряде удивила поклонников
Ольга Бузова пожаловалась на отсутствие бойфренда
«Что же Марат молчал 3 года?»: Архарова подаёт в суд на Башарова
СМИ: Волочкова в откровенном виде показала подарок
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
07:43 (мск), источник: VN.ru

Школьник спас рыбаков в Искитимском районе

Школьник из многодетной семьи Искитимского района Новосибирской области спас жизни рыбакам, тонущим на резиновой лодке. Парню пригодился опыт, полученный в туристическом кружке, и помощь односельчанина.

Когда прибежала соседка и сказала, что на реке тонут два рыбака, 11-классник Андрей Степанов из села Бурмистрово не растерялся. Вооружившись веревкой и палкой, он вытащил из реки полузатопленную резиновую лодку с двумя мужчинами. Говорит, действовал четко.

Оказалось, что местные рыбаки, невзирая на погоду, решили порыбачить. Они протянули по только установившемуся льду резиновую лодку и спустили ее на воду. Видимо, у берега слой льда был толще и не позволил им провалиться, а когда загрузились в лодку и отплыли на пару десятков метров, она стала быстро набирать воду. Скорее всего, резину разрезал острый лед. Мужчины уже были по пояс в воде, один из них снял болотные сапоги, чтобы не тянули под воду, второй еще не успел.

Андрей оценил ситуацию и начал действовать с помощью подручных средств. «Я хорошо плаваю, но в реку лезть не решился, — рассказывает парень. — Вода ледяная, если сведет ноги, утонем все вместе». Он нашел длинную палку, привязал к ней веревку и начал закидывать как удочку. Со второго раза удалось достать до лодки. А вот вытянуть ее оказалось непросто — мешали льдины, которые не давали подойти к берегу.

Андрей Степанов показал место, где чуть не случилась трагедия. Фото автора.

В какой-то момент веревка не выдержала напряжения и лопнула. Андрей быстро ее вытянул, вновь связал, используя надежные узлы, пробрался поближе к лодке по полуразвалившемуся причалу и вновь закинул веревку рыбакам. В самый напряженный момент парень понял, что сил не хватает. И тогда пришла помощь в лице еще одного местного жителя — Александра. Вдвоем они вытянули лодку на берег, быстро переодели рыбаков в сухую одежду.

Андрей Степанов — спортивная гордость села Бурмистрово, имеет третий разряд по спортивному туризму и первый — по легкой атлетике. Занимается футболом, одним из первых сдал нормативы ГТО на золотой значок. А еще он хорошо учится в школе, претендует на медаль «За особые успехи в учении», собирается поступать в НГТУ по примеру одного из старших братьев. В семье Степановых семь детей. Старшие уже живут своими семьями, младшие учатся. Мама Андрея Евгения Степанова награждена медалью «За материнскую доблесть».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Мокрый асфальт привел Renault и Toyota к лобовому столкновению
Путин рассказал об итогах встречи с Эрдоганом
Кадыров поблагодарил военных за эвакуацию россиянок из Сирии
Сборная Италии пропустит чемпионат мира в России
Пентагон: вывод войск из Сирии зависит от переговоров в Женеве
Офшоры в графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз
Американец, нажившийся на российском уране, получил год тюрьмы
Суд заочно арестовал брата Тельмана Исмаилова
Спорт
Финита. Швеция второй раз в истории оставляет Италию без ЧМ Первый и последний раз сборная Италии не прошла отбор на чемпионат мира 60 лет назад. Тот чемпионат мира прошел в Швеции
Авто
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей Помимо неподъемного штрафа, егеря обязали рекультивировать территорию: убрать дорогу и вернуть снятый слой земли на место
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь