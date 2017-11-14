В Омске стартовала акция «Утеплись и поделись!»

Городской центр социальной поддержки населения объявляет о начале новой благотворительной акции по сбору зимней верхней одежды, обуви, головных уборов и других теплых вещей для нуждающихся омичей — «Утеплись и поделись!». Акция продлится до 1 февраля 2018 года. Об это сообщается на портале городской администрации.

Центр поддержки населения планирует собрать тёплые вещи и подарить их тем омичам, кто в них нуждается. К участию приглашаются предприятия и организации Омска любой формы собственности, в том числе общественные, волонтёрские объединения, коммерческие структуры, медицинские и образовательные организации, социально активные омичи и гости нашего города. При необходимости центр обеспечит вывоз собранных вещей самостоятельно. Кроме того, передать вещи омичи могут лично в отделения центра, которые есть в каждом административном округе города.