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06:52 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске стартовала акция «Утеплись и поделись!»

Омичей призывают помочь нуждающимся шубами и валенками.

Городской центр социальной поддержки населения объявляет о начале новой благотворительной акции по сбору зимней верхней одежды, обуви, головных уборов и других теплых вещей для нуждающихся омичей — «Утеплись и поделись!». Акция продлится до 1 февраля 2018 года. Об это сообщается на портале городской администрации.

Центр поддержки населения планирует собрать тёплые вещи и подарить их тем омичам, кто в них нуждается. К участию приглашаются предприятия и организации Омска любой формы собственности, в том числе общественные, волонтёрские объединения, коммерческие структуры, медицинские и образовательные организации, социально активные омичи и гости нашего города. При необходимости центр обеспечит вывоз собранных вещей самостоятельно. Кроме того, передать вещи омичи могут лично в отделения центра, которые есть в каждом административном округе города.

Адреса:

  • Кировский округ — ул. Дмитриева, 11/7, тел.: 70−34−53;
  • Ленинский округ — ул. Братская, 13, тел.: 43−17−11;
  • Октябрьский округ — ул. 4-я Транспортная, 1-А, тел.: 54−02−98;
  • Советский округ — пр. Мира, 35-Б, тел.: 22−18−40;
  • Центральный округ — ул. Фрунзе, 93, тел.: 21−19−79.
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