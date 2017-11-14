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06:45 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Герб Хабаровского края на фасад арены «Ерофей» вернётся через месяц

Арена готовится к предстоящему Чемпионату мира-2018 по бенди в Хабаровске.

Международная федерация хоккея с мячом утвердила календарь Чемпионата мира-2018, который пройдёт с 29 января по 4 февраля на льду арены «Ерофей». Откроется турнир в 10.00 матчем команд подгруппы «В» — США и Германии. Для немцев каждая игра на предварительном этапе будет начинаться утром, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Затем в 13.00 на лёд выйдут Казахстан и Канада. В 16.00 сыграют сборные Швеции и Финляндии, а в 19.30 России будет экзаменовать Норвегию.

30 января в утреннем матче сыграют Германия и Канада. В 13.00 зрители увидят встречу Казахстана и США, в 16.00 — Швеции и Норвегии, в 19.30 померятся силами Россия и Финляндия.

В заключительный игровой день предварительного этапа Германия в 10.00 встретится с Казахстаном. В 13.00 сыграют США и Канада, в 16.00 — Норвегия и Финляндия, в 19.30 — Швеция и Россия.

Участники чемпионата мира смогут отдохнуть от хоккея только 1 февраля. Как и приезжие болельщики, игроки смогут посмотреть достопримечательности города и края, поближе познакомиться с его жителями, насладиться красотой Хабаровска и его окрестностей.

2 февраля пройдут четвертьфиналы.

Полуфиналы состоятся 3 февраля
4 февраля главный матч чемпионата мира пройдёт в 16.00. В этот же день в 11.00 намечен поединок за «бронзу».

В подгруппу «А» входят сборные Норвегии, России, Финляндии, Швеции, а национальные команды Германии, Канады, Казахстана и США сыграют в в подгруппе «B».

Кстати, возле арены «Ерофей» совсем скоро начнётся строительство ледового городка. Помимо привычных глазу символов Нового года, дополнительный колорит создадут фигуры, выполненные в хоккейной тематике.

Украшать начнут и саму арену. С фасада сооружения уже сняли герб Хабаровского края, который будет полностью отреставрирован и примерно через месяц вернётся на своё законное место.

Напомним, продажа абонементов стартует 15 ноября, продажа билетов — 1 декабря. Цена билетов планируется от 100 руб на дневные матчи до 2 тыс на финал. Стоимость абонементов — от 4 до 9,5 тыс руб.

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