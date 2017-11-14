Через год в Красноярске появятся безлимитные проездные на автобусы

Источник: РИА "Новости"

Уже в следующем году в Красноярске появятся безлимитные проездные на автобусы, сообщает региональный департамент транспорта.

По мнению властей, благодаря новой услуге увеличится прозрачность пассажиропотока. При этом уточняется, что работа по их введению запланирована на все три года.