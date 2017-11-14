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06:57 (мск), источник: АиФ Красноярск

Через год в Красноярске появятся безлимитные проездные на автобусы

Разрабатывать и вводить новую услугу будут в течении трех лет.

Источник: РИА "Новости"

Уже в следующем году в Красноярске появятся безлимитные проездные на автобусы, сообщает региональный департамент транспорта.

По мнению властей, благодаря новой услуге увеличится прозрачность пассажиропотока. При этом уточняется, что работа по их введению запланирована на все три года.

Сегодня для красноярцев действует только социальная карта и транспортная карта. Кстати, безлимитные проездные уже на протяжении нескольких лет функционируют в Москве и в Санкт-Петербурге. Благодаря этому жителям удается существенно экономить на проезде в общественном транспорте.

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