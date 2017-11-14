На Байкале задержали браконьеров, которые выловили более 100 хвостов омуля

Как 14 ноября 2017 года сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по региону, во время очередного рейда были выявлены три факта браконьерства. У предполагаемых преступников изъято более ста особей омуля и орудия незаконного лова. Один из нарушителей выявлен в районе поселка Листвянка Иркутского района. Там 30-летний мужчина на катере «Айсберг» с использованием спиннингового удилища незаконно добыл 66 штук рыбы.