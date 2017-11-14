На Байкале задержали браконьеров, которые выловили более 100 хвостов омуля
В Иркутской области задержали браконьеров, вылавливающих омуль в озере Байкал.
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В Иркутской области задержали браконьеров, вылавливающих омуль в озере Байкал.
Как 14 ноября 2017 года сообщила
Сотрудники Росгвардии задержали предполагаемых браконьеров и доставили в отдел полиции. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Рейды на озере Байкал будут продолжены.