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06:59 (мск), источник: Baikal-info.ru

На Байкале задержали браконьеров, которые выловили более 100 хвостов омуля

В Иркутской области задержали браконьеров, вылавливающих омуль в озере Байкал.

Как 14 ноября 2017 года сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по региону, во время очередного рейда были выявлены три факта браконьерства. У предполагаемых преступников изъято более ста особей омуля и орудия незаконного лова. Один из нарушителей выявлен в районе поселка Листвянка Иркутского района. Там 30-летний мужчина на катере «Айсберг» с использованием спиннингового удилища незаконно добыл 66 штук рыбы.

Сотрудники Росгвардии задержали предполагаемых браконьеров и доставили в отдел полиции. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Рейды на озере Байкал будут продолжены.

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