Дорожники на уборочной технике устроили хоровод в центре Омска

Камеры видеонаблюдения зафиксировали странное поведение уборочной техники на пересечении проспекта Маркса и улицы Лермонтова. На ролике, выложенном в соцсетях, видно, что пять единиц уборочной техники с поднятыми щетками и включенными проблесковыми маячками двигаются по проспекту Маркса, а затем начинают кружить по перекрестку. Большегрузы и тракторы дважды прокружили по площади, после чего цепочкой направились по улице Лермонтова к Иртышу.

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Забавный случай произошел вчера, 13 ноября, в половине шестого утра. Хоровод уборочной техники как возмутил, так и развеселил омичей. Многие задаются вопросом, что же именно они делают.

Директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров пояснил, что пока не видел видеоролик, но обязательно посмотрит и разберется, в чем дело.

Владимир Казимиров, дирекор БУ «УДХиБ»:

— Я пока не видел видеоролик. Вчера специалисты завершали работу по улицам 10 лет Октября, Лермонтова, подметали, вывозили снег. Я смотрел, все почистили, снег вывезен. Вчера специалисты получили задание и выполнили его полностью. Я обязательно выясняю, разберусь, что произошло.