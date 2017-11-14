Электронными браслетами «Москвенок» пользуются почти 38 тысяч московских школьников

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С сентября 2016 года электронные силиконовые браслеты выдали почти 38 тысячам школьников. Наравне с картами «Москвенок» их начали использовать во всех московских школах, где внедрена система «Проход и питание». По своему функционалу браслеты идентичны сервисным картам. С помощью гаджетов дети могут покупать еду в столовой и буфете без наличных денег, а также входить в школьное здание и выходить из него, приложив браслет к турникету.

В нескольких десятках школ браслеты «Москвенок» выдали учащимся. Это образовательные организации, которые произвели централизованную закупку гаджетов. В общей сложности с сентября 2016 года столичные школы заказали 19 тысяч браслетов. Евгений Симановский Руководитель проекта «Москвенок» Департамента информационных технологий города Москвы

Как пользоваться сервисом «Москвенок»

У родителей школьников также есть возможность приобрести гаджеты самостоятельно. Более чем за год в индивидуальном порядке было куплено 18,8 тысячи силиконовых браслетов. Заказы на их изготовление принимают в подведомственной Департаменту образования города Москвы структуре — ТемоЦентре.

Браслеты представлены в 11 цветах и оттенках: красном, синем, зеленом, желтом, оранжевом, фиолетовом, голубом, салатовом, розовом, темно-сером и светло-сером. Однако наибольшей популярностью у школьников пользуются синие, красные и зеленые. Браслеты «Москвенок» сделаны из гипоаллергенного силикона с алюминиевой застежкой. На них изображен маленький совенок — символ электронной карты школьника. Кроме этого, каждая образовательная организация может брендировать браслет своим логотипом.

Для обмена карты «Москвенок» на браслет родителям необходимо написать заявление на имя классного руководителя или обратиться к сотруднику, ответственному за информационную систему в школе.