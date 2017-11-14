Службу ранней помощи детям-инвалидам создадут в Иркутской области
Минсоцразвития региона получило грант в 11 млн рублей на реализацию регионального комплекса мер.
Минсоцразвития региона получило грант в 11 млн рублей на реализацию регионального комплекса мер.
Современную инфраструктуру службы ранней помощи
Всего Приангарье получит в 2018—2019 годах за счет грантов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 15,7 млн рублей.
«Формирование современной инфраструктуры службы ранней помощи
Владимир Родионов рассказал, что комплекс мер по организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в первую очередь предусматривает профилактику преступности и правонарушений, в том числе повторных, среди несовершеннолетних правонарушителей и преступников, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, отбывающих или отбывших наказание за совершение преступления. А также профилактическую работу с семьями, воспитывающими детей, находящихся в конфликте с законом. Финансирование мероприятий будет осуществляться в 2018—2019 годах.
Министр добавил, что областные государственные учреждения социального обслуживания семей и несовершеннолетних также активно принимают участие в проектной и грантовой деятельности. Так, в рамках сотрудничества центра помощи детям Черемхово и Благотворительного Фонда местного сообщества «Черемховский район» в 2017 году создан проект «Фабрика добра». Данный проект получил поддержку Фонда президентских грантов в сумме 487 тысяч рублей. Центр помощи детям Черемхова является главным соисполнителем по реализации мероприятий проекта. Проект направлен на преодоление психологических барьеров в общении
Комплексный центр Баяндаевского района стал одним из победителей Всероссийского конкурса «Семейный фарватер», объявленного Благотворительным Фондом Елены и Геннадия Тимченко (Москва) в рамках программы «Семья и дети». Проект «НЕТ социальному сиротству», представленный учреждением, рассчитан на три года. В 2017 году получен первый платеж на 369 тысяч рублей. Основная цель проекта — создание эффективной системы работы с семьями в кризисе, с целью сохранения ребенка в кровной семье с акцентом на семьи, где есть алкогольная зависимость.