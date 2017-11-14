Службу ранней помощи детям-инвалидам создадут в Иркутской области

Современную инфраструктуру службы ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья создадут в Иркутской области. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области получило грант более 11 млн рублей на реализацию регионального комплекса мер. Также министерству выделено 4,7 млн рублей на организацию продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Всего Приангарье получит в 2018—2019 годах за счет грантов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 15,7 млн рублей.

«Формирование современной инфраструктуры службы ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья будет способствовать созданию условий для улучшения состояния здоровья детей, их всестороннего развития и социализации, повышения уровня качества жизни семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья», — отметил министр.

Владимир Родионов рассказал, что комплекс мер по организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в первую очередь предусматривает профилактику преступности и правонарушений, в том числе повторных, среди несовершеннолетних правонарушителей и преступников, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, отбывающих или отбывших наказание за совершение преступления. А также профилактическую работу с семьями, воспитывающими детей, находящихся в конфликте с законом. Финансирование мероприятий будет осуществляться в 2018—2019 годах.

Министр добавил, что областные государственные учреждения социального обслуживания семей и несовершеннолетних также активно принимают участие в проектной и грантовой деятельности. Так, в рамках сотрудничества центра помощи детям Черемхово и Благотворительного Фонда местного сообщества «Черемховский район» в 2017 году создан проект «Фабрика добра». Данный проект получил поддержку Фонда президентских грантов в сумме 487 тысяч рублей. Центр помощи детям Черемхова является главным соисполнителем по реализации мероприятий проекта. Проект направлен на преодоление психологических барьеров в общении детей-инвалидов с окружающим миром, адаптацию в обществе, интеграцию в социальную среду через социальное партнёрство и совместные мероприятия со здоровыми детьми и реализуется на территории Черемховского района.