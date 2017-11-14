Екатеринбургские дети написали письмо водителю, погибшему под Ярославлем

В комментарии к этому письму отмечается, что у шофера Сергея Блохина было два варианта: свернуть в кювет или попытаться «пройти по касательной», подставляя под удар водительскую сторону. И он выбрал второе. В итоге автобус не вылетел в кювет и не перевернулся, а шофер после ДТП еще и сумел разблокировать пассажирскую дверь.
В самом письме тоже говорится, что школьники и их сопровождающие отделались незначительными травмами ценою жизни Сергея Блохина. «Все дети и родители безмерно скорбят и даже, находясь в тысячах километров, мы будем молиться за нашего спасителя и всегда помнить, кому мы обязаны за спасенные жизни наших детей», — обещают авторы послания. Известно, что мать одного из юных пассажиров автобуса приходила на похороны Сергея Блохина.
Напомним, что экскурсионный автобус со школьниками из Екатеринбурга попал в аварию в Ярославской области 8 ноября. В него врезался грузовик, который выехал со второстепенной дороги через двойную сплошную. В автобусе было восемь детей и пятеро сопровождающих из Екатеринбурга.
По информации МЧС, в результате аварии 17 человек были доставлены в больницу Ростова, в том числе 15 детей, один сопровождающий и водитель автобуса, который позже в результате полученных травм скончался. Из числа пострадавших девять детей получили повреждения средней тяжести, шесть — легкой, в основном раны и ушибы мягких тканей, ушибы головного мозга. Одна девочка была направлена в больницу Ярославля, у нее диагностировано сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.