Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ЛНР согласились с требованием Украины переименовать республику
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Первая работа, с которой Путин начал свой трудовой путь
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
«12 лет за спиной»: Лорак поведала об отношениях с мужем
СМИ: звезда 80-х Катя Семенова сообщила диагноз
49-летняя Валерия в шикарном наряде удивила поклонников
Ольга Бузова пожаловалась на отсутствие бойфренда
«Что же Марат молчал 3 года?»: Архарова подаёт в суд на Башарова
СМИ: Волочкова в откровенном виде показала подарок
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
07:32 (мск), источник: ЕАН

Екатеринбургские дети написали письмо водителю, погибшему под Ярославлем

Уральские дети и родители написали прощальное письмо водителю школьного автобуса, который попал в ДТП в Ярославской области. Его текст выложен на страничке аппарата уполномоченного по правам ребенка этого региона в соцсети.

В комментарии к этому письму отмечается, что у шофера Сергея Блохина было два варианта: свернуть в кювет или попытаться «пройти по касательной», подставляя под удар водительскую сторону. И он выбрал второе. В итоге автобус не вылетел в кювет и не перевернулся, а шофер после ДТП еще и сумел разблокировать пассажирскую дверь.

В самом письме тоже говорится, что школьники и их сопровождающие отделались незначительными травмами ценою жизни Сергея Блохина. «Все дети и родители безмерно скорбят и даже, находясь в тысячах километров, мы будем молиться за нашего спасителя и всегда помнить, кому мы обязаны за спасенные жизни наших детей», — обещают авторы послания. Известно, что мать одного из юных пассажиров автобуса приходила на похороны Сергея Блохина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что экскурсионный автобус со школьниками из Екатеринбурга попал в аварию в Ярославской области 8 ноября. В него врезался грузовик, который выехал со второстепенной дороги через двойную сплошную. В автобусе было восемь детей и пятеро сопровождающих из Екатеринбурга.

По информации МЧС, в результате аварии 17 человек были доставлены в больницу Ростова, в том числе 15 детей, один сопровождающий и водитель автобуса, который позже в результате полученных травм скончался. Из числа пострадавших девять детей получили повреждения средней тяжести, шесть — легкой, в основном раны и ушибы мягких тканей, ушибы головного мозга. Одна девочка была направлена в больницу Ярославля, у нее диагностировано сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Путин рассказал об итогах встречи с Эрдоганом
Кадыров поблагодарил военных за эвакуацию россиянок из Сирии
Сборная Италии пропустит чемпионат мира в России
Пентагон: вывод войск из Сирии зависит от переговоров в Женеве
Офшоры в графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз
Американец, нажившийся на российском уране, получил год тюрьмы
Суд заочно арестовал брата Тельмана Исмаилова
Спорт
Финита. Швеция второй раз в истории оставляет Италию без ЧМ Первый и последний раз сборная Италии не прошла отбор на чемпионат мира 60 лет назад. Тот чемпионат мира прошел в Швеции
Авто
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей Помимо неподъемного штрафа, егеря обязали рекультивировать территорию: убрать дорогу и вернуть снятый слой земли на место
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Принято решение об обязательном страховании жилья россиян
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь