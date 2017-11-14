Екатеринбургские дети написали письмо водителю, погибшему под Ярославлем

В комментарии к этому письму отмечается, что у шофера Сергея Блохина было два варианта: свернуть в кювет или попытаться «пройти по касательной», подставляя под удар водительскую сторону. И он выбрал второе. В итоге автобус не вылетел в кювет и не перевернулся, а шофер после ДТП еще и сумел разблокировать пассажирскую дверь.

В самом письме тоже говорится, что школьники и их сопровождающие отделались незначительными травмами ценою жизни Сергея Блохина. «Все дети и родители безмерно скорбят и даже, находясь в тысячах километров, мы будем молиться за нашего спасителя и всегда помнить, кому мы обязаны за спасенные жизни наших детей», — обещают авторы послания. Известно, что мать одного из юных пассажиров автобуса приходила на похороны Сергея Блохина.

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Напомним, что экскурсионный автобус со школьниками из Екатеринбурга попал в аварию в Ярославской области 8 ноября. В него врезался грузовик, который выехал со второстепенной дороги через двойную сплошную. В автобусе было восемь детей и пятеро сопровождающих из Екатеринбурга.