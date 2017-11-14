Смог от Коркинского разреза накрыл Челябинск
Смог от Коркинского разреза (Челябинская область) накрыл Челябинск. Проблем жителям мегаполиса добавляют и выбросы с промышленных предприятий областного центра.
Смог от Коркинского разреза (Челябинская область) накрыл Челябинск. Проблем жителям мегаполиса добавляют и выбросы с промышленных предприятий областного центра.
В Октябрьском, Копейске и южных пригородах Челябинска наблюдается сильный смог от Коркинского разреза. Об этом на своей страничке в Фейсбуке директор благотворительного экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков.
«Сейчас этот смог с южным ветром и сильным запахом гари накрыл уже и Челябинск. В самом Челябинске, помимо смога с разреза, добавляются ещё и наши предприятия. Гидрометцентр говорит о тумане, смешанными с выбросами разреза, но верится в это совсем мало, — написал Виталий Безруков.
По сообщению МЧС России по Челябинской области, сегодня, 14 ноября, в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Сатке и Коркино до 19:00 сохраняются НМУ 1 степени опасности, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
«Гражданам в этот период рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или
Кроме того советуют минимизировать или исключить работу котлов и печей без системы фильтрации продуктов горения, минимизировать или исключить выполнение работ, связанных с выходом в окружающую среду пылей и смесей воздуха с неприятным запахом и ограничить эксплуатацию личного автотранспорта и воспользоваться услугами общественного транспорта;.
«При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта», — добавили в МЧС.
Челябинцы, уставшие от выбросов, собираются на второй экологический флешмоб.
«Мы запускаем городской флешмоб по поиску загрязнителей, в котором призываем принимать активное участие всех челябинцев. Необходимо сделать фото дымящей трубы, поставить геометку или указать точный адрес загрязнителя, написать сообщение в соцсетях с хэштегом #ЗдесьТруба! В дальнейшем планируем создать общественную карту предприятий и найти тех, чьи трубы работают без разрешения», — рассказал об идее директор благотворительного экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков.
Добавим, в случае возникновения сильной задымленности просим информировать об этом отдел метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (телефон/факс (351) 260−67−70).
Жалобы на загрязнение атмосферного воздуха следует направлять в Управление Росприроднадзора по Челябинской области (454092, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 75 (телефон 8−351−237−81−83, факс 8−351−237−49−98), Управление Роспотребнадзора по Челябинской области (454092, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73, телефон горячей линии управления 8−800−100−26−73) для принятия предусмотренных законодательством мер.