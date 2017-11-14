Смог от Коркинского разреза накрыл Челябинск

В Октябрьском, Копейске и южных пригородах Челябинска наблюдается сильный смог от Коркинского разреза. Об этом на своей страничке в Фейсбуке директор благотворительного экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков.

«Сейчас этот смог с южным ветром и сильным запахом гари накрыл уже и Челябинск. В самом Челябинске, помимо смога с разреза, добавляются ещё и наши предприятия. Гидрометцентр говорит о тумане, смешанными с выбросами разреза, но верится в это совсем мало, — написал Виталий Безруков.

По сообщению МЧС России по Челябинской области, сегодня, 14 ноября, в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Сатке и Коркино до 19:00 сохраняются НМУ 1 степени опасности, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

«Гражданам в этот период рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисло-молочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться. Во время активных физических упражнений легкие работают в усиленном режиме, поэтому при задымленности лучше отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной отдышки, кашля и бессонницы срочно обратитесь к врачу», — говорится в сообщении ведомства.

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Кроме того советуют минимизировать или исключить работу котлов и печей без системы фильтрации продуктов горения, минимизировать или исключить выполнение работ, связанных с выходом в окружающую среду пылей и смесей воздуха с неприятным запахом и ограничить эксплуатацию личного автотранспорта и воспользоваться услугами общественного транспорта;.

«При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта», — добавили в МЧС.

Челябинцы, уставшие от выбросов, собираются на второй экологический флешмоб.

«Мы запускаем городской флешмоб по поиску загрязнителей, в котором призываем принимать активное участие всех челябинцев. Необходимо сделать фото дымящей трубы, поставить геометку или указать точный адрес загрязнителя, написать сообщение в соцсетях с хэштегом #ЗдесьТруба! В дальнейшем планируем создать общественную карту предприятий и найти тех, чьи трубы работают без разрешения», — рассказал об идее директор благотворительного экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков.

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Добавим, в случае возникновения сильной задымленности просим информировать об этом отдел метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (телефон/факс (351) 260−67−70).