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07:23 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинского застройщика проверят после одиночного пикета дольщика

Горожанин с плакатом стоял возле здания областной прокуратуры.

Проверка деятельности застройщика ЖК «Яркая жизнь» в Челябинске начата после одиночного пикета обманутого дольщика, сообщают в пресс-центре региональной прокуратуры.

Горожанин с плакатом, на котором было написано «Жилой комплекс “Яркая жизнь”. Обманутый дольщик», пришёл к зданию прокуратуры Челябинской области 13 ноября.

«Работником прокуратуры проведена беседа с участником пикета, который отказался назвать свои личные данные и пояснить, является ли он участником долевого строительства. На предложение подать заявление в прокуратуру области участник пикета пояснил, что ему необходимо согласовать данные действия с другими лицами. Указанному лицу оставлены координаты для телефонной связи», — уточнили в надзорном ведомстве.

По поручению прокурора области Александра Кондратьева сотрудники ведомства проверят соблюдение прав участников долевого строительства. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, ранее в пользу отказа от модели долевого строительства высказался губернатор Борис Дубровский.

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