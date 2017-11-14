Челябинского застройщика проверят после одиночного пикета дольщика
Горожанин с плакатом стоял возле здания областной прокуратуры.
Горожанин с плакатом стоял возле здания областной прокуратуры.
Проверка деятельности застройщика ЖК «Яркая жизнь» в Челябинске начата после одиночного пикета обманутого дольщика, сообщают в
Горожанин с плакатом, на котором было написано «Жилой комплекс “Яркая жизнь”. Обманутый дольщик», пришёл к зданию прокуратуры Челябинской области 13 ноября.
«Работником прокуратуры проведена беседа с участником пикета, который отказался назвать свои личные данные и пояснить, является ли он участником долевого строительства. На предложение подать заявление в прокуратуру области участник пикета пояснил, что ему необходимо согласовать данные действия с другими лицами. Указанному лицу оставлены координаты для телефонной связи», — уточнили в надзорном ведомстве.
По поручению прокурора области Александра Кондратьева сотрудники ведомства проверят соблюдение прав участников долевого строительства. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, ранее в пользу отказа от модели долевого строительства высказался губернатор Борис Дубровский.