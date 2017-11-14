Омский исторический парк «Россия-Моя история» провел первую экскурсию

Вчера, 13 ноября, единственный в Омске интерактивный парк провел свою первую экскурсию. Её участниками стали школьники, студенты, кадеты, телевизионная студия ОмГПУ и члены Ассоциации молодых журналистов. По мнению первых посетителей, изучение истории таким образом, может быть весьма интересной и увлекательной.

Ольга Безродная, заведующая парком:

— Исторический парк «Россия-Моя история», в первую очередь, рассчитан на молодое поколение. Для школьников он может стать отличным подспорьем в изучении истории родной страны, а молодежь парк должен побудить интересоваться не только современными гаджетами, но и тем, чем жили их предки, что происходило в Омской области, в России в разные периоды времени.