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07:23 (мск), источник: Om1.ru

Омский исторический парк «Россия-Моя история» провел первую экскурсию

Для горожан выставка начнет работать с 15 ноября.

Вчера, 13 ноября, единственный в Омске интерактивный парк провел свою первую экскурсию. Её участниками стали школьники, студенты, кадеты, телевизионная студия ОмГПУ и члены Ассоциации молодых журналистов. По мнению первых посетителей, изучение истории таким образом, может быть весьма интересной и увлекательной.

Ольга Безродная, заведующая парком:

 — Исторический парк «Россия-Моя история», в первую очередь, рассчитан на молодое поколение. Для школьников он может стать отличным подспорьем в изучении истории родной страны, а молодежь парк должен побудить интересоваться не только современными гаджетами, но и тем, чем жили их предки, что происходило в Омской области, в России в разные периоды времени.

Руководитель экскурсии Александра Тихонова провела ребят по всем четырем экспозициям парка. Первые посетители смогли протестировать виртуальные книги и мультимедийные столы. Большое впечатление на посетителей произвели купольный и панорамный кинотеатры. Отметим, что фильмы для них посетители могут выбирать самостоятельно. Посмотреть их можно расположившись на удобных креслах-баблах.

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