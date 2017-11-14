В Уфе велосипедистам установили памятник

Как сообщили в пресс-службе столичной администрации, в Уфе реализуются масштабные работы по благоустройству. Все они направлены на создание благоприятной среды в городе. Обновляются парки и скверы, преображается город. В рамках благоустройства проспекта Октября в Советском районе и появился новый арт-объект.