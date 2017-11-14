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07:18 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе велосипедистам установили памятник

УФА, 14 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе велосипедистам установили памятник. Новый арт-объект появился на обновленной пешеходной дороге на пересечении проспекта Октября и улицы Степана Халтурина. Скульптурная композиция представляет собой мужчину с сыном в натуральный рост, катающихся на велосипедах.

Как сообщили в пресс-службе столичной администрации, в Уфе реализуются масштабные работы по благоустройству. Все они направлены на создание благоприятной среды в городе. Обновляются парки и скверы, преображается город. В рамках благоустройства проспекта Октября в Советском районе и появился новый арт-объект.

Источник: Советский район Уфы

Территория облагорожена ООО «Уралагротехсервис» по заказу Управления коммунального хозяйства и благоустройства г. Уфы. Здесь уложен новый асфальт, экоплитка, установлены бордюры и ограждения вдоль проезжей части для безопасности пешеходов. Работа по благоустройству парков и скверов в Уфе будет продолжена.

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