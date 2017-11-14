В Уфе велосипедистам установили памятник
УФА, 14 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе велосипедистам установили памятник. Новый
УФА, 14 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе велосипедистам установили памятник. Новый
Как сообщили в
Территория облагорожена ООО «Уралагротехсервис» по заказу Управления коммунального хозяйства и благоустройства г. Уфы. Здесь уложен новый асфальт, экоплитка, установлены бордюры и ограждения вдоль проезжей части для безопасности пешеходов. Работа по благоустройству парков и скверов в Уфе будет продолжена.