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10:40 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Мобильные кассиры теперь работают на пяти станциях метрополитена

Мобильные кассиры начали работать на «Киевской» Арбатско-Покровской линии. Они дежурят в Красном зале, через который пассажиры пригородных электропоездов проходят на станцию «Киевская». Таким образом, услуга, с помощью которой можно купить проездной на одну поездку без очереди, уже доступна на пяти станциях метрополитена.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Мобильные кассиры также работают на «Комсомольской» Сокольнической линии, «Савеловской», «Чкаловской» и «Тушинской».

«Мобильные кассиры начали дежурить в вестибюле “Киевской” с 07:30 до 15:30. В это время на станции самый плотный поток пассажиров. Мобильные кассиры помогут сэкономить время и не стоять в очередях в кассы», — рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Кроме того, они подскажут, как и где пополнить баланс карты «Тройка» или купить проездной на большее количество поездок. До конца года сотрудники появятся еще на нескольких станциях метро.
Роман Латыпов
Первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе
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Мобильные кассиры начали работать на станциях столичного метро в этом году. Оплатить билет у них можно только банковской картой. Принимаются карты всех крупных платежных систем, в том числе «Мир». Доступна и бесконтактная оплата при помощи мобильного телефона или других гаджетов с функцией NFC. В октябре сотрудники продали более 8,3 тысячи проездных билетов на одну поездку.

Кассиры московского метро начали носить новую форму одежды. Они получили стильные и комфортные жакеты, жилетки, рубашки, юбки и брюки красного и серого цветов с логотипом метро. Кроме того, им выдали ярко-красные головные уборы и шелковые шейные платки. Новые комплекты выглядят более эстетично и аккуратно. К тому же пассажирам проще заметить в вестибюлях станций мобильного кассира, который носит яркую форму. До конца года в едином стиле будут одеты кассиры на всех станциях метро.

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