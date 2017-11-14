Мобильные кассиры теперь работают на пяти станциях метрополитена
Мобильные кассиры начали работать на «Киевской»
Мобильные кассиры начали работать на «Киевской»
Мобильные кассиры также работают на «Комсомольской» Сокольнической линии, «Савеловской», «Чкаловской» и «Тушинской».
«Мобильные кассиры начали дежурить в вестибюле “Киевской” с 07:30 до 15:30. В это время на станции самый плотный поток пассажиров. Мобильные кассиры помогут сэкономить время и не стоять в очередях в кассы», — рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
Кроме того, они подскажут, как и где пополнить баланс карты «Тройка» или купить проездной на большее количество поездок. До конца года сотрудники появятся еще на нескольких станциях метро.
Мобильные кассиры начали работать на станциях столичного метро в этом году. Оплатить билет у них можно только банковской картой. Принимаются карты всех крупных платежных систем, в том числе «Мир». Доступна и бесконтактная оплата при помощи мобильного телефона или других гаджетов с функцией NFC. В октябре сотрудники продали более 8,3 тысячи проездных билетов на одну поездку.
Кассиры московского метро начали носить новую форму одежды. Они получили стильные и комфортные жакеты, жилетки, рубашки, юбки и брюки красного и серого цветов с логотипом метро. Кроме того, им выдали