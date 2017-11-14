Лучший машиностроитель края отправится на Всероссийскую олимпиаду
Его выберут на региональном этапе состязаний в
Его выберут на региональном этапе состязаний в
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности «Машиностроение» состоится в
В олимпиаде примут участие 12 студентов третьего и четвертого курсов специальности «Технология машиностроения» из Хабаровска,
«На площадке колледжа необходимо выполнить комплексные задания. На протяжении двух дней ребята должны пройти два блока заданий — теорию и практику. Это тестирование, задание по английскому языку, задача по организации работы коллектива, разработка 3D-модели и технологического процесса изготовления детали, а также изготовление детали на
Победитель регионального этапа получит шанс представить край на Всероссийском уровне. Кроме того, по итогам регионального этапа призёры награждаются дипломами министерства образования и науки Хабаровского края и ценными подарками, а данные лучших студентов появятся в «Банке талантливой молодежи Хабаровского края».