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07:32 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Лучший машиностроитель края отправится на Всероссийскую олимпиаду

Его выберут на региональном этапе состязаний в Комсомольске-на-Амуре.

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности «Машиностроение» состоится в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», состязания пройдут на площадке Губернаторского авиастроительного колледжа.

В олимпиаде примут участие 12 студентов третьего и четвертого курсов специальности «Технология машиностроения» из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Амурска. Они признаны лучшими на начальном этапе Всероссийской олимпиады, проходящем внутри учебных заведений.

«На площадке колледжа необходимо выполнить комплексные задания. На протяжении двух дней ребята должны пройти два блока заданий — теорию и практику. Это тестирование, задание по английскому языку, задача по организации работы коллектива, разработка 3D-модели и технологического процесса изготовления детали, а также изготовление детали на токарно-винторезном станке по заданному чертежу и технологической документации», — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» генеральный директор губернаторского авиастроительного колледжа Комсомольска-на-Амуре Вера Аристова.

Победитель регионального этапа получит шанс представить край на Всероссийском уровне. Кроме того, по итогам регионального этапа призёры награждаются дипломами министерства образования и науки Хабаровского края и ценными подарками, а данные лучших студентов появятся в «Банке талантливой молодежи Хабаровского края».

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